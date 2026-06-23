पावसात फोन भिजल्यानंतर सर्वात आधी काय करावे? जाणून घ्या 7 महत्त्वाच्या टिप्स, 90% लोक करतात ही चूक

Varsha Balhe
फोन पाण्यात भिजताच सर्वप्रथम तो त्वरित स्विच ऑफ करा. यामुळे शॉर्ट सर्किटचा धोका कमी होतो आणि फोनचे अंतर्गत पार्ट्स सुरक्षित राहू शकतात.
What to do when phone gets wet in rain
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ओला फोन चार्जिंगला लावणे धोकादायक ठरू शकते. यामुळे मदरबोर्ड खराब होण्याची किंवा शॉर्ट सर्किट होण्याची शक्यता वाढते.
What to do when phone gets wet in rain
esakal
फोनचे कव्हर, सिम ट्रे आणि मेमरी कार्ड त्वरित बाहेर काढा. यामुळे आत अडकलेली ओलावा लवकर निघून जाण्यास मदत होते.
What to do when phone gets wet in rain
esakal
तांदूळ फोनमधील पाणी पूर्णपणे काढत नाही. उलट त्यातील बारीक धूळ चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर आणि इतर भागांमध्ये जाऊन नुकसान वाढवू शकते.
What to do when phone gets wet in rain
esakal
फोन सुकवण्यासाठी गरम हवा किंवा थेट उन्हाचा वापर करू नका. जास्त उष्णतेमुळे बॅटरी आणि अंतर्गत पार्ट्स खराब होऊ शकतात.
What to do when phone gets wet in rain
esakal
फोन कोरड्या कापडाने पुसल्यानंतर सिलिका जेलच्या पाकिटांसह एअरटाइट डब्यात 24 ते 48 तास ठेवा. हे ओलावा शोषून घेण्यास मदत करते.
What to do when phone gets wet in rain
esakal
फोन जास्त भिजला असेल किंवा समस्या कायम असेल तर वेळ न दवडता अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये तपासणी करून घ्या. योग्य वेळी केलेली कृती फोन वाचवू शकते.
What to do when phone gets wet in rain
esakal
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What happens when phone stays plugged in after 100 percent charge
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