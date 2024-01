सलमान खानच्या नावावर कास्टिंग फसवणूक, प्रॉडक्शन हाऊसने जारी केले निवेदन

सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन हाऊस सलमान खानने २०११ मध्ये सलमान खान फिल्म्स नावाने प्रोडक्शन हाऊस सुरू केले. आता त्याच्या नावाने कास्टिंग फसवणूक केली जात आहे.

Casting fraud in name of Salman Khan