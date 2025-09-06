गणेश भक्त आदिलशाह बद्दल माहिती आहे? स्वतःला म्हणायचा जगद्गुरू

दुसरा इब्राहिम आदिलशहा कोण होता?

१५८० मध्ये विजापूरच्या गादीवर बसलेला हा राजा कवी, कलाकार आणि सर्व धर्मांचा आदर करणारा होता.

शिया ते सुन्नी पंथ

१५८३ मध्ये त्याने आदिलशाही राजवट शिया पंथावरून सुन्नी पंथात बदलली. विजापूरच्या इतिहासातील हा एक महत्त्वाचा निर्णय होता.

‘जगद्गुरू बादशाह’ ही पदवी

इस्लाम धर्माचा असूनही, 'जगद्गुरू' ही पदवी घेणारा तो भारतातील पहिला शासक मानला जातो.

कवी आणि कलाप्रेमी राजा

तो फारसी आणि हिंदुस्थानी भाषांमध्ये कविता लिहायचा. तो संगीत, काव्य आणि कलेचा मोठा आधार होता.

‘किताब-ए-नवरस’

त्याच्या प्रसिद्ध ‘किताब-ए-नवरस’ या ग्रंथात गणपती आणि सरस्वतीवर अनेक रचना आहेत. हा ग्रंथ कला आणि भक्ती यांचा संगम आहे.

गणपती आणि सरस्वती आराध्य देव

ज्ञानाचा मार्ग दाखवणारे गणपती आणि सरस्वती हेच त्याचे प्रमुख आराध्य देव होते.

ज्ञानाचा प्रकाश

एका कवितेत त्याने लिहिले, "ज्ञानाचा मार्ग अंधारात होता. गणपती सूर्यासारखा आणि सरस्वती चंद्रासारखी येऊन त्यांनी तो मार्ग उजळून टाकला."

वीणा आणि वाणीचा प्रभाव

त्याने असेही लिहिले आहे की, "विनायकाच्या वाणीने आणि सरस्वतीच्या वीणेने सर्वांना दु:खांपासून दूर केले आणि आनंद दिला."

देवच माता-पिता

इब्राहिम आदिलशहाने म्हटले आहे की, "हे सरस्वती आणि गणेश, तुम्हीच माझे आई-वडील आहात. तुमच्या आशीर्वादाने मी धन्य झालो आहे."

