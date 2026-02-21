शिवरायांनी 'या' दर्ग्याला दिली होती १ रुपयाची देगणी, भोसले कुटुंबियांनी अनेक वर्षे पाळली होती परंपरा

Shubham Banubakode
१६७० मध्ये पुरंदर तहात गेलेले किल्ले परत मिळवण्याची मोहीम छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरू केली. कोंढाणा जिंकून विजयाची मुहूर्तमेढ पुन्हा रोवली.
१६६६ ते १६७० या काळातील मोठ्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी महाराजांनी वऱ्हाडातील मुघल बाजारपेठांवर मोहिमा सुरू केल्या.
३ ऑगस्ट १६७० रोजी आताचे कारंजा शहर लुटण्यात आले. तेव्हा हे वऱ्हाडातील मोठे मुघल व्यापारी केंद्र होते.
कारंज्यानंतर सैन्य बाळापूर येथे पोहोचले. त्या काळात मुघलांना वऱ्हाडातून तब्बल चार कोटी महसूल मिळत असल्याने हा प्रदेश समृद्ध मानला जात होता.
लुटीदरम्यान मन नदीकाठच्या खानकाहमध्ये सैनिकांची सुफी संत सय्यद इनायत उल्ला नक्षबंदी यांच्याशी भेट झाली.
संतांनी सैनिकांना घोडा, धान्य, वस्त्रे आणि आध्यात्मिक साहित्य दिले. त्यांच्या उदारतेने सैन्य आश्चर्यचकित झाले.
८ ऑगस्ट १६७० रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वतः या संताची भेट घेऊन त्यांच्या दर्ग्याला १ रुपयाची देणगी दिली.
या देणगीची परंपरा भोसले कुटुंबाकडून १९६० पर्यंत सुरू राहिली.
याचा उल्लेख तारिक ए इन्कलाबी किरदा शिवाजी महाराज या ग्रंथाचे लेखक प्रा. शाहाज अली यांनी केला आहे. तसेच विदर्भातील सुफी संत या पुस्तकात याचा उल्लेख आहे.
