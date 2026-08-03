रोज नारळपाणी प्यायल्याने शरीराला मिळतात ‘हे’ 8 फायदे

Varsha Balhe

नारळपाणी

ताजे नारळपाणी हे नैसर्गिकरित्या पाणी आणि काही इलेक्ट्रोलाइट्स देणारे पेय आहे. योग्य प्रमाणात प्यायल्यास शरीराला हायड्रेशन मिळण्यासोबतच आहारात विविधता आणण्यास मदत होऊ शकते.

Coconut Water Benefits

|

esakal

हायड्रेट

नारळपाण्यात पाणी आणि पोटॅशियमसारखे इलेक्ट्रोलाइट्स असतात. त्यामुळे उष्ण वातावरणात किंवा व्यायामानंतर शरीरातील द्रवपातळी टिकवून ठेवण्यास ते मदत करू शकते.

Coconut Water Benefits

|

esakal

ऊर्जा

नारळपाण्यात नैसर्गिक साखर आणि काही खनिजे असतात. त्यामुळे व्यायामानंतर किंवा थकवा जाणवत असताना शरीराला द्रव आणि काही प्रमाणात ऊर्जा मिळण्यास मदत होऊ शकते.

Coconut Water Benefits

|

esakal

उपयुक्त

नारळपाण्यात पोटॅशियमचे प्रमाण चांगले असते. पोटॅशियमयुक्त आहार शरीरातील सोडियमचे संतुलन राखण्यास आणि निरोगी रक्तदाबासाठी मदत करू शकतो.

Coconut Water Benefits

|

esakal

पचन

नारळपाणी हलके आणि सहज पचणारे पेय आहे. पुरेसे द्रवपदार्थ घेतल्याने पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास आणि बद्धकोष्ठतेपासून बचाव करण्यास मदत होऊ शकते.

Coconut Water Benefits

|

esakal

वजन

सोडा किंवा अनेक गोड पेयांच्या तुलनेत साधे नारळपाणी कमी कॅलरीचा पर्याय ठरू शकते. मात्र त्यात नैसर्गिक साखर असल्याने वजन कमी करण्यासाठी ते अमर्याद प्रमाणात पिणे योग्य नाही.

Coconut Water Benefits

|

esakal

किडनी

नारळपाणी शरीराला द्रवपदार्थ देते, त्यामुळे पुरेसे हायड्रेशन राखण्यास मदत होते. मात्र नारळपाणी प्यायल्याने किडनी स्टोन नक्कीच टाळता येतो, असे मानणे योग्य नाही.

Coconut Water Benefits

|

esakal

त्वचा

नारळपाण्यातील पाणी आणि काही खनिजे शरीराला हायड्रेट ठेवण्यास मदत करतात. मात्र त्वचेची चमक किंवा हृदयाचे आरोग्य केवळ नारळपाण्यावर अवलंबून नसून संपूर्ण संतुलित आहार आणि जीवनशैली महत्त्वाची आहे.

Coconut Water Benefits

|

esakal

रोज नारळपाणी

नारळपाणी आरोग्यदायी पेय असले तरी प्रत्येकासाठी ते सारखे योग्य असेलच असे नाही. किडनीचा आजार किंवा पोटॅशियमची समस्या असणाऱ्यांनी नियमित सेवन करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

Coconut Water Benefits

|

esakal

अळूची पानं खाल्ल्यानंतर घसा का खवखवतो? जाणून घ्या खरं कारण

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Colocasia Leaves

|

esakal

येथे क्लिक करा