अळूची पानं खाल्ल्यानंतर घसा का खवखवतो? जाणून घ्या खरं कारण

Varsha Balhe
अळूची पाने पौष्टिक असली तरी काही वेळा अळूची भाजी किंवा वडी खाल्ल्यानंतर घशात खाज, जळजळ किंवा खवखव जाणवते. यामागे अळूच्या पानांमध्ये असलेले सूक्ष्म कॅल्शियम ऑक्सलेटचे स्फटिक हे प्रमुख कारण असू शकते.
Colocasia Leaves
esakal
अळूच्या पानांमध्ये आणि देठांमध्ये कॅल्शियम ऑक्सलेटचे रॅफाइड्स नावाचे सूक्ष्म, सुईसारखे स्फटिक असतात. पाने कच्ची किंवा अर्धवट शिजवली गेल्यास हे स्फटिक तोंड आणि घशाच्या आतील भागाला त्रास देऊ शकतात.
Colocasia Leaves
esakal
हे सूक्ष्म स्फटिक जिभेवर, तोंडाच्या आतील त्वचेवर आणि घशाच्या अस्तरावर टोचल्यासारखी संवेदना निर्माण करू शकतात. त्यामुळे अळू खाल्ल्यानंतर घसा खवखवणे, खाज किंवा जळजळ जाणवू शकते.
Colocasia Leaves
esakal
अळूची पाने किंवा वडी व्यवस्थित शिजवून घेणे गरजेचे आहे. वाफवणे, उकडणे किंवा योग्य प्रकारे शिजवणे यामुळे त्रासदायक स्फटिकांचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होते.
Colocasia Leaves
esakal
अळूची भाजी किंवा वडी बनवताना चिंच, आमसूल किंवा कोकम यांसारख्या आंबट पदार्थांचा वापर केला जातो. यामुळे अळूतील कॅल्शियम ऑक्सलेटचा त्रास कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
Colocasia Leaves
esakal
अळूची पाने वापरण्यापूर्वी योग्य पद्धतीने स्वच्छ करून काही वेळ मिठाच्या पाण्यात भिजवणे हा घरगुती उपाय केला जातो. त्यानंतर पाने पूर्णपणे शिजवून घेणे महत्त्वाचे आहे.
Colocasia Leaves
esakal
अळूची पाने कच्ची किंवा अर्धवट शिजवून खाणे टाळा. योग्य प्रकारे शिजवलेली अळूची भाजी किंवा वडीच खा. खाल्ल्यानंतर तीव्र जळजळ, सूज किंवा श्वास घेण्यास त्रास जाणवल्यास तातडीने वैद्यकीय मदत घ्या.
Colocasia Leaves
esakal
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Warm Water Benefits
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