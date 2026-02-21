तांब्याच्या भांड्यातून पाणी पिणे आरोग्यासाठी वरदान की विष?

Monika Shinde
तांब्याच्या भांड्यातील पाणी पिणे आयुर्वेदात आरोग्य सुधारक मानले जाते. हृदय, स्नायू आणि इम्यून सिस्टमसाठी सूक्ष्म तांब्याचे फायदे आहेत.
जास्त प्रमाणात तांब्याचे पाणी प्यायल्यास शरीरात तांब्याचे प्रमाण वाढते. याला “कॉपर टॉक्सिसिटी” म्हणतात, ज्यामुळे यकृत आणि किडनीवर ताण येतो.
पाणी तांब्याच्या भांड्यात फक्त 8–10 तास साठवावे. दिवसातून 1–2 ग्लास पाणी पुरेसे आहे. सकाळी रिकाम्या पोटी पिणे उत्तम.
लिंबू, ताक, मध यांसारखी आम्लयुक्त पदार्थ भांड्यात मिसळू नयेत. रासायनिक प्रतिक्रिया होऊन पाणी विषारी होऊ शकते.
2–3 दिवस साठवलेले पाणी प्यायल्यास तांब्याचे प्रमाण हानिकारक पातळीवर जाऊ शकते. उलट्या, मळमळ, पोटदुखी यासारखी लक्षणे दिसू शकतात.
यकृत किंवा किडनीचे आजार असणाऱ्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला न घेता तांब्याचे पाणी पिणे टाळावे. ही व्यक्तींसाठी सुरक्षित नाही.
दिवसभर साधे पाणी स्टील किंवा माठाच्या भांड्यात प्यावे. फक्त सकाळी 1–2 ग्लास तांब्याचे पाणी प्यावे, त्यामुळे फायदा आणि सुरक्षा दोन्ही राहतात.
