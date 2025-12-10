युवराजसह 'हे' स्टार क्रिकेटपटू विकतात 'दारू'; कमावतात कोट्यवधी

Shubham Banubakode
भारतीय क्रिकेटपटू युवराज सिंह आता मद्यव्यवसायात उतरला आहे. त्याने त्याचा अल्ट्रा-प्रिमियम ब्रँड ‘FINO’ भारतात लॉंच केला आहे.
गुरुग्राममध्ये झालेल्या लॉंन्च कार्यक्रमात सुरेश रैना, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद कैफ या माजी क्रिकेटपटूंनी हजेरी लावली.
‘FINO’ भारतात सध्या हरियाणा, दिल्ली तसेच अहमदाबाद आणि मुंबईच्या निवडक काही भागात उपलब्ध आहे.
‘FINO’ ची सुरुवातीची किंमत जवळपास 14 हजार रुपये आहे.
‘FINO’ चा अर्थ “Failure Is Not an Option” असा होतो. हे नाव युवराज सिंहच्या कारकीर्दीपासून प्रेरित आहे.
युवराज शिवाय अनेक क्रिकेटपटू मद्यव्यवसायात सक्रीय आहे. यामध्ये इयन बॉथम, रिकी पॉन्टिंग, जेम्स अँडरसन, केविन पीटरसन या खेळाडूंचा सहभाग आहे.
ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पॉन्टिंगची ‘PONTING WINES’ बाजारात आहे. ही वाईन भारतातही विकली जाते.
इंग्लंडच्या महान गोलंदाज जेम्स अँडरसनही मद्यविक्रीच्या व्यवसायात आहे. क्रिकेटमधून निवृत्ती झाल्यानंतर त्याने त्याचा व्यवसाय वाढवला आहे.
