41 वर्षीय फुटबॉलचा 'GOAT' ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचे सर्व रेकॉर्ड आणि संपत्ती पाहा एका क्लिकवर

फुटबॉलचा ‘GOAT’

ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा वाढदिवस म्हणजे फुटबॉल चाहत्यांसाठी खास दिवस. विक्रमी गोल, ट्रॉफींचा पाऊस आणि प्रेरणादायी प्रवासामुळे तो आजही जगातील सर्वात मोठा स्टार खेळाडू आहे.

Cristiano Ronaldo

वय फक्त आकडा

वयाची चाळीशी पार करूनही रोनाल्डोची फिटनेस, शिस्त आणि मेहनत अजूनही तशीच आहे. 2026 वर्ल्डकप जिंकण्याचं स्वप्न अजून जिवंत आहे.

Cristiano Ronaldo

961 गोलचा विक्रम!

3 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत रोनाल्डोने क्लब आणि देशासाठी तब्बल 961 गोल केले आहेत. 1000 गोलांचा ऐतिहासिक टप्पा गाठण्याच्या तो जवळ आहे.

Cristiano Ronaldo

गोल रेकॉर्ड

Real Madrid (450), Manchester United (145), Juventus (101), Al Nassr (117), Sporting CP (5) आणि पोर्तुगालसाठी 143 गोल केले आहेत. चार वेगवेगळ्या क्लब्ससाठी 100+ गोल करणारा तो एकमेव खेळाडू!

Cristiano Ronaldo

ट्रॉफींचा खजिना

Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Euro Cup… रोनाल्डोने दोन दशकांत जवळपास प्रत्येक मोठं जेतेपद जिंकलं आहे.

Cristiano Ronaldo

Ballon d’Or ते Golden Boot

Ballon d’Or (5 वेळा), European Golden Boot (4 वेळा), UEFA Player of the Year (3 वेळा) त्याने जिंकल आहे.

Cristiano Ronaldo

टॉप स्कोरर

चॅम्पियन्स लीगमध्ये 140 गोलसह टॉप स्कोरर, चॅम्पियन्स लीग असिस्ट (42) आणि Real Madrid व पोर्तुगालसाठी सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू आहे.

Cristiano Ronaldo Football GOAT

फुटबॉलपलीकडचा बिझनेस किंग

फॅशन, परफ्यूम, हॉटेल्स आणि ब्रँड डील्समुळे रोनाल्डोची नेटवर्थ $1.4 अब्ज म्हणजेच सुमारे 12,000 कोटी असून टीम स्पोर्ट्समधील पहिला अब्जाधीश खेळाडू आहे.

Cristiano Ronaldo

कुटुंब

रोनाल्डो पार्टनर जॉर्जिना आणि पाच मुलांसोबत आपल जीवन जगत आहे.

Cristiano Ronaldo

1000 गोल आणि वर्ल्डकप

961 गोलांवर पोहोचलेला रोनाल्डो आता 1000 गोल आणि FIFA World Cup जिंकण्याच्या दिशेने वाटचाल करतोय.

Cristiano Ronaldo

