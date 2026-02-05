41 वर्षीय फुटबॉलचा ‘GOAT’ ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचे सर्व रेकॉर्ड आणि संपत्ती पाहा एका क्लिकवर

Vinod Dengale
ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा वाढदिवस म्हणजे फुटबॉल चाहत्यांसाठी खास दिवस. विक्रमी गोल, ट्रॉफींचा पाऊस आणि प्रेरणादायी प्रवासामुळे तो आजही जगातील सर्वात मोठा स्टार खेळाडू आहे.
वयाची चाळीशी पार करूनही रोनाल्डोची फिटनेस, शिस्त आणि मेहनत अजूनही तशीच आहे. 2026 वर्ल्डकप जिंकण्याचं स्वप्न अजून जिवंत आहे.
3 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत रोनाल्डोने क्लब आणि देशासाठी तब्बल 961 गोल केले आहेत. 1000 गोलांचा ऐतिहासिक टप्पा गाठण्याच्या तो जवळ आहे.
Real Madrid (450), Manchester United (145), Juventus (101), Al Nassr (117), Sporting CP (5) आणि पोर्तुगालसाठी 143 गोल केले आहेत. चार वेगवेगळ्या क्लब्ससाठी 100+ गोल करणारा तो एकमेव खेळाडू!
Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Euro Cup… रोनाल्डोने दोन दशकांत जवळपास प्रत्येक मोठं जेतेपद जिंकलं आहे.
Ballon d’Or (5 वेळा), European Golden Boot (4 वेळा), UEFA Player of the Year (3 वेळा) त्याने जिंकल आहे.
चॅम्पियन्स लीगमध्ये 140 गोलसह टॉप स्कोरर, चॅम्पियन्स लीग असिस्ट (42) आणि Real Madrid व पोर्तुगालसाठी सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू आहे.
फॅशन, परफ्यूम, हॉटेल्स आणि ब्रँड डील्समुळे रोनाल्डोची नेटवर्थ $1.4 अब्ज म्हणजेच सुमारे 12,000 कोटी असून टीम स्पोर्ट्समधील पहिला अब्जाधीश खेळाडू आहे.
रोनाल्डो पार्टनर जॉर्जिना आणि पाच मुलांसोबत आपल जीवन जगत आहे.
961 गोलांवर पोहोचलेला रोनाल्डो आता 1000 गोल आणि FIFA World Cup जिंकण्याच्या दिशेने वाटचाल करतोय.
