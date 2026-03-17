एका लिटर पेट्रोलमागे पंप मालकाला किती रुपये मिळतात?

Shubham Banubakode
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेले आहेत, त्यामुळे तेल कंपन्यांना नुकसान सहन करावं लागतं आहे.
एका अंदाजानुसार तेल कंपन्यांना दररोज सुमारे 2000 कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे.
भारत सुमारे 85% कच्चे तेल आयात करतो, त्यामुळे जागतिक दरवाढीचा थेट परिणाम देशातील दरांवर होतो.
सध्या पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे 20 रुपये आणि डिझेलवर 45 रुपये इतका तोटा कंपन्यांना सहन करावा लागतो आहे.
पेट्रोल पंप डीलरला प्रति लिटर ठराविक कमिशन मिळते, त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचा थेट परिणाम त्यांच्या कमाईवर होत नाही.
इंधन महाग झाल्यास ग्राहक वापर कमी करतात, त्यामुळे पंपवरील विक्री कमी होऊ शकते.
दिल्लीमध्ये पेट्रोलवर सुमारे 4.39 रुपये आणि डिझेलवर 3.02 रुपये प्रति लिटर कमिशन मिळते.
दररोज 5000 लिटर विक्री झाल्यास खर्च वजा करून पेट्रोल पंप मालकाला सुमारे 15,000 रुपये नफा मिळू शकतो.
