एका लिटर पेट्रोलमागे पंप मालकाला किती रुपये मिळतात?

Shubham Banubakode

कच्च्या तेलात मोठी उसळी

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेले आहेत, त्यामुळे तेल कंपन्यांना नुकसान सहन करावं लागतं आहे.

|

esakal

कोट्यवधींचा फटका

एका अंदाजानुसार तेल कंपन्यांना दररोज सुमारे 2000 कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे.

|

esakal

भारताची आयात

भारत सुमारे 85% कच्चे तेल आयात करतो, त्यामुळे जागतिक दरवाढीचा थेट परिणाम देशातील दरांवर होतो.

|

esakal

पेट्रोल-डिझेलवर मोठा तोटा

सध्या पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे 20 रुपये आणि डिझेलवर 45 रुपये इतका तोटा कंपन्यांना सहन करावा लागतो आहे.

|

esakal

कमाईवर थेट परिणाम?

पेट्रोल पंप डीलरला प्रति लिटर ठराविक कमिशन मिळते, त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचा थेट परिणाम त्यांच्या कमाईवर होत नाही.

|

esakal

विक्री घटण्याची शक्यता

इंधन महाग झाल्यास ग्राहक वापर कमी करतात, त्यामुळे पंपवरील विक्री कमी होऊ शकते.

|

esakal

प्रति लिटर कमिशन किती?

दिल्लीमध्ये पेट्रोलवर सुमारे 4.39 रुपये आणि डिझेलवर 3.02 रुपये प्रति लिटर कमिशन मिळते.

|

esakal

दिवसाला किती कमाई?

दररोज 5000 लिटर विक्री झाल्यास खर्च वजा करून पेट्रोल पंप मालकाला सुमारे 15,000 रुपये नफा मिळू शकतो.

|

esakal

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

|

esakal

हेही वाचा -