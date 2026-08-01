जिरे, धणे आणि बडीशेप; पचनासाठी कोणता मसाला सर्वात फायदेशीर?

Varsha Balhe
जिरे, धणे आणि बडीशेप हे तिन्ही मसाले स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असतात. मात्र पचनाशी संबंधित वेगवेगळ्या समस्यांमध्ये त्यांचा उपयोगही वेगवेगळा असतो. जाणून घ्या कोणता मसाला कधी उपयोगी ठरतो.
Cumin vs Coriander vs Fennel
esakal
जिरे पचनक्रियेला चालना देण्यास आणि पोटातील गॅस, अपचन व जडपणा कमी करण्यास मदत करू शकते. जड जेवणानंतर जिऱ्याचा आहारात योग्य प्रमाणात वापर केल्यास पचनास हातभार लागू शकतो.
Cumin vs Coriander vs Fennel
esakal
बडीशेपचा वापर जेवणानंतर केला जातो. ती पोटातील अस्वस्थता, गॅस आणि ब्लोटिंग कमी करण्यास मदत करू शकते. त्यामुळे जेवल्यानंतर थोडी बडीशेप खाण्याची सवय अनेकांसाठी फायदेशीर ठरू शकते.
Cumin vs Coriander vs Fennel
esakal
जेवणानंतर बडीशेप खाल्ल्याने तोंडाला ताजेपणा मिळतो. तिच्या सुगंधामुळे तोंडाची दुर्गंधी कमी करण्यासही मदत होऊ शकते. म्हणूनच जेवणानंतर बडीशेप खाण्याची पद्धत अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते.
Cumin vs Coriander vs Fennel
esakal
धणे पचनासाठी आहारात वापरले जाणारे महत्त्वाचे मसाले आहे. धण्याचे पाणी किंवा धण्याचा आहारातील योग्य वापर काही लोकांमध्ये पोटातील जळजळ आणि ॲसिडिटीच्या त्रासात आराम देण्यास मदत करू शकतो.
Cumin vs Coriander vs Fennel
esakal
पोट जड होणे किंवा अपचनासाठी जिरे, गॅस आणि पोट फुगण्यासाठी बडीशेप, तर ॲसिडिटी किंवा जळजळीच्या त्रासासाठी धणे आहारात उपयोगी ठरू शकतात. मात्र हे उपचारांचा पर्याय नाहीत.
Cumin vs Coriander vs Fennel
esakal
जिरे, धणे आणि बडीशेप तिन्ही मसाले योग्य प्रमाणात आहारात घेता येतात. मात्र सतत ॲसिडिटी, गॅस, पोटदुखी किंवा अपचनाचा त्रास होत असल्यास केवळ मसाल्यांवर अवलंबून न राहता डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.
Cumin vs Coriander vs Fennel
esakal
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Moong Dal Khichdi Benefits
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