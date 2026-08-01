मुगाची खिचडी आठवड्यातून दोनदा खाल्ल्यास काय फायदे मिळतात?

Varsha Balhe

मुगाची खिचडी

मुगाची खिचडी हा हलका, पचायला सोपा आणि पौष्टिक आहार मानला जातो. मूग डाळ, तांदूळ आणि मसाल्यांच्या योग्य मिश्रणामुळे शरीराला प्रथिने, कर्बोदके आणि इतर पोषक घटक मिळतात.

Moong Dal Khichdi Benefits

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पचनक्रिया

मुगाची खिचडी पचायला तुलनेने हलकी असल्याने पोटावर जास्त ताण येत नाही. योग्य प्रमाणात खाल्ल्यास अपचन, पोट फुगणे आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

Moong Dal Khichdi Benefits

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esakal

वजन

मुगाच्या डाळीत प्रथिने आणि फायबर असते, त्यामुळे खिचडी खाल्ल्यानंतर पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटते. यामुळे वारंवार खाण्याची इच्छा कमी होऊन वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

Moong Dal Khichdi Benefits

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ऊर्जा

मूग डाळ आणि तांदळाच्या मिश्रणातून शरीराला प्रथिने आणि कर्बोदके मिळतात. त्यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळण्यासोबतच रोजच्या कामांसाठी आवश्यक पोषण मिळण्यास मदत होते.

Moong Dal Khichdi Benefits

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esakal

हलका आहार

पोट बिघडणे किंवा आजारातून रिकव्हरी सुरू असताना हलका आहार घेण्याचा सल्ला दिला जातो. अशावेळी कमी तिखट आणि कमी तेलाची मुगाची खिचडी पोटासाठी तुलनेने आरामदायी ठरू शकते.

Moong Dal Khichdi Benefits

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esakal

पौष्टिक

खिचडीमध्ये गाजर, मटार, बीन्स, पालक यांसारख्या भाज्या घातल्यास तिचे पोषणमूल्य वाढते. चव आणि पोषण वाढवण्यासाठी थोडे तूप, जिरे, हळद आणि आलंही वापरू शकता.

Moong Dal Khichdi Benefits

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esakal

आठवड्यातून दोनदा

मुगाची खिचडी पौष्टिक असली तरी ती संतुलित आहाराचा एक भाग म्हणून खाणे योग्य. त्यासोबत दही, भाजी किंवा कोशिंबीर घेतल्यास जेवण अधिक संतुलित होऊ शकते.

Moong Dal Khichdi Benefits

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esakal

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