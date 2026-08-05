जिऱ्याचं पाणी की बडीशेपचं? पचनासाठी कोणतं अधिक फायदेशीर?

Varsha Balhe
पचनाच्या समस्यांसाठी जिरे आणि बडीशेप दोन्ही उपयुक्त मानले जातात. मात्र, अपचनासाठी जिरे, तर गॅस आणि पोट फुगण्यासाठी बडीशेप अधिक योग्य पर्याय ठरू शकते.
Cumin Water vs Fennel Water
esakal
जेवल्यानंतर पोट जड होणे, अन्न नीट न पचणे किंवा अपचनाचा त्रास होत असेल तर जिऱ्याचं पाणी उपयोगी ठरू शकते. जिऱ्यातील काही घटक पचनक्रियेला चालना देण्यास मदत करतात.
Cumin Water vs Fennel Water
esakal
पोटात गॅस होणे, पोट फुगणे किंवा अस्वस्थ वाटत असल्यास बडीशेपचं पाणी आराम देऊ शकते. बडीशेपमधील नैसर्गिक घटक पचनसंस्थेच्या स्नायूंना आराम देण्यास मदत करतात.
Cumin Water vs Fennel Water
esakal
छातीत जळजळ, पोटात आम्लपित्त किंवा शरीरात उष्णता जाणवत असेल तर बडीशेपचं पाणी काही लोकांना अधिक आरामदायी वाटू शकते. मात्र, वारंवार ॲसिडिटी होत असल्यास कारण शोधणे महत्त्वाचे आहे.
Cumin Water vs Fennel Water
esakal
जड जेवणानंतर पोट फुगल्यासारखे किंवा जड वाटत असेल तर कोमट जिऱ्याचं पाणी घेऊ शकता. हे पचनाला मदत करणारे साधे पेय म्हणून आहारात समाविष्ट करता येते.
Cumin Water vs Fennel Water
esakal
हो, जिरे आणि बडीशेप एकत्र वापरून पाणी बनवता येते. यामुळे पचनाला मदत होण्यासोबतच गॅस किंवा पोट फुगण्यासारख्या किरकोळ त्रासात आराम मिळू शकतो. मात्र, याला कोणत्याही आजारावरील उपचार समजू नये.
Cumin Water vs Fennel Water
esakal
अपचन आणि पोट जड वाटत असेल जिऱ्याचं पाणी,मदत करेल, गॅस, ब्लोटिंग किंवा पोट फुगत असेल बडीशेपचं पाणी प्या,म्हणजेच, तुमच्या पोटाच्या समस्येनुसार योग्य पर्याय निवडा!
Cumin Water vs Fennel Water
esakal
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Curd Rice Combination
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