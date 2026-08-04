भात आणि दही एकत्र खाणं योग्य की अयोग्य? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात

Varsha Balhe
भात आणि दही हे दोन्ही पदार्थ एकत्र खाणे सामान्यतः योग्य मानले जाते. दही-भात हा हलका, चविष्ट आणि पोटासाठी आरामदायी आहार ठरू शकतो.
Curd Rice Combination
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दह्यामध्ये प्रोबायोटिक्स असतात, जे आतड्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात. त्यामुळे दही-भात खाल्ल्याने पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होऊ शकते.
Curd Rice Combination
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उन्हाळ्यात किंवा उष्ण वातावरणात दही-भात खाल्ल्याने शरीराला थंडावा मिळाल्यासारखे वाटते. त्यामुळे हा पदार्थ विशेषतः उन्हाळ्यात अनेकांच्या पसंतीस उतरतो.
Curd Rice Combination
esakal
दह्यातील चांगले बॅक्टेरिया आतड्यांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात. त्यामुळे योग्य आहाराचा भाग म्हणून दही घेतल्याने पचनाशी संबंधित काही तक्रारी कमी होण्यास मदत मिळू शकते.
Curd Rice Combination
esakal
अगदी गरम किंवा उकळत्या भातात थंड दही मिसळण्याऐवजी भात थोडा कोमट झाल्यावर दही घालणे चांगले. त्यामुळे दह्याची चव आणि पोतही चांगली राहते.
Curd Rice Combination
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दही-भात सकाळी किंवा दुपारी खाणे अधिक योग्य ठरू शकते. रात्री दही खाल्ल्याने काही लोकांना कफ किंवा पचनाशी संबंधित त्रास जाणवू शकतो.
Curd Rice Combination
esakal
दही-भातामध्ये जिरेपूड, कोथिंबीर, कढीपत्ता किंवा थोडेसे मीठ घालू शकता. यामुळे चव वाढते आणि हा साधा पदार्थ आणखी रुचकर होतो.
Curd Rice Combination
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ताजे आणि योग्य प्रकारे साठवलेले दही वापरा. दही खाल्ल्यानंतर वारंवार ॲसिडिटी, पोट फुगणे किंवा इतर त्रास होत असल्यास त्याचे सेवन कमी करणे योग्य ठरू शकते.
Curd Rice Combination
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Lemon Water Benefits
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