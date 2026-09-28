कढीपत्त्याची चटणी कधी खाल्लीय का? घरच्या घरी अशी बनवा, १५ दिवसही टिकेल

Varsha Balhe
कढीपत्त्याची चटणी म्हटलं की तिची खमंग चव आणि सुगंध लगेच आठवतो. ही चटणी घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने बनवता येते.
How To Roast Curry Leaves For Chutney
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यासाठी कढीपत्ता, उडीद डाळ, चणा डाळ, लसूण, सुक्या लाल मिरच्या, जिरे, धने, चिंच आणि मीठ लागेल.
How To Roast Curry Leaves For Chutney
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कढीपत्ता स्वच्छ धुवून पूर्णपणे सुकवून घ्या. त्यानंतर डाळी, जिरे, धने आणि लाल मिरच्या थोड्या तेलात मंद आचेवर भाजून घ्या.
How To Roast Curry Leaves For Chutney
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पॅनमध्ये थोडं तेल घेऊन कढीपत्ता कुरकुरीत होईपर्यंत मंद आचेवर भाजून घ्या. पानांमध्ये पाणी राहणार नाही, याची काळजी घ्या.
How To Roast Curry Leaves For Chutney
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भाजलेले साहित्य थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये डाळी, मसाले, लसूण, चिंच आणि मीठ घालून आधी बारीक करा. त्यानंतर कढीपत्ता घालून चटणी वाटून घ्या.
How To Roast Curry Leaves For Chutney
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चटणी बनवताना पाणी अजिबात वापरू नका. चटणी पूर्णपणे कोरडी झाली की ती हवाबंद डब्यात भरून ठेवा.
How To Roast Curry Leaves For Chutney
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चटणीमध्ये ओलावा राहिला नाही आणि ती स्वच्छ, कोरड्या हवाबंद डब्यात ठेवली, तर साधारण १५ दिवस टिकण्यास मदत होऊ शकते.
How To Roast Curry Leaves For Chutney
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WHEN TO ADD SALT WHILE COOKING VEGETABLES
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