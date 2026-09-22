भाजीमध्ये मीठ कधी टाकावे? आधी की शेवटी? जाणून घ्या योग्य पद्धत

Varsha Balhe
भाजी बनवताना मीठ कधी टाकावे, हा प्रश्न अनेकांना पडतो. काही जण सुरुवातीलाच मीठ टाकतात, तर काही जण शेवटी.
WHEN TO ADD SALT WHILE COOKING VEGETABLES
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पण भाजीमध्ये मीठ आधी टाकावे की शेवटी? यामुळे चवीत आणि भाजीत काय फरक पडतो?
WHEN TO ADD SALT WHILE COOKING VEGETABLES
esakal
आज आपण भाजीमध्ये मीठ टाकण्याची योग्य वेळ आणि त्याची पद्धत जाणून घेणार आहोत.
WHEN TO ADD SALT WHILE COOKING VEGETABLES
esakal
कुरकुरीत भाज्या बनवताना सुरुवातीलाच मीठ टाकल्यास भाज्यांना पाणी सुटू शकते.
WHEN TO ADD SALT WHILE COOKING VEGETABLES
esakal
म्हणून अशा भाज्यांमध्ये मीठ भाजी शिजण्याच्या शेवटी टाकावे. त्यामुळे त्यांचा कुरकुरीतपणा टिकण्यास मदत होते.
WHEN TO ADD SALT WHILE COOKING VEGETABLES
esakal
भेंडीची भाजी बनवताना मीठ शेवटी टाकल्यास भेंडी कमी चिकट होण्यास मदत होऊ शकते.
WHEN TO ADD SALT WHILE COOKING VEGETABLES
esakal
कढी किंवा दह्याची भाजी बनवताना मीठ शेवटी टाकणे योग्य ठरते. त्यामुळे दही फाटण्याचा धोका कमी होऊ शकतो.
WHEN TO ADD SALT WHILE COOKING VEGETABLES
esakal
कोशिंबीर किंवा सॅलडमध्ये मीठ जेवताना किंवा खाण्याच्या काही वेळ आधी टाकावे. त्यामुळे भाज्यांना जास्त पाणी सुटत नाही.
WHEN TO ADD SALT WHILE COOKING VEGETABLES
esakal
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Why Is Peanut Powder Added to Vegetables?
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