रोज एक वेलची चघळल्याने काय होतं? शरीराला होणारे फायदे

Shubham Banubakode

पचनासाठीही उपयोगी

चहा, बिर्याणी किंवा मिठाईची चव वाढवणारी वेलची पचनासाठीही उपयोगी ठरू शकते, असं आहारतज्ञ सांगतात.

Daily One Cardamom Benefits

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स्नायूंना आराम

वेलचीतील नैसर्गिक घटक पोटाच्या स्नायूंना आराम देण्यास मदत करू शकतात. त्यामुळे गॅस आणि ब्लोटिंगपासून आराम मिळू शकतो.

Daily One Cardamom Benefits

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esakal

पचनक्रियेला मदत

जेवणानंतर पोट जड वाटत असेल, तर वेलची चघळल्याने पचनक्रियेला मदत होऊ शकते. त्यामुळे अस्वस्थताही काही प्रमाणात कमी होऊ शकते.

Daily One Cardamom Benefits

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esakal

अतिरिक्त पाणी

वेलचीमुळे शरीरातील अतिरिक्त पाणी आणि सोडियम लघवीतून बाहेर जाण्यास मदत होऊ शकते.

Daily One Cardamom Benefits

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esakal

रक्तदाब

शरीरातील अतिरिक्त द्रवपदार्थ कमी होण्यास वेलची मदत करू शकते. त्यामुळे रक्तदाबाच्या समस्येतही काही फायदा होऊ शकतो, असं सांगितलं जातं.

Daily One Cardamom Benefits

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esakal

तोंडातील दुर्गंधी

वेलचीतील काही घटकांमुळे तोंडातील दुर्गंधी आणि प्लाक कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

Daily One Cardamom Benefits

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esakal

आहारतज्ज्ञ

आहारतज्ज्ञ श्वेता पांचाल यांच्या मते, रोज एक वेलची चघळण्याचाही फायदा होऊ शकतो. मात्र, याला औषध समजू नये.

Daily One Cardamom Benefits

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esakal

डॉक्टरांचा सल्ला

गॅस, अॅसिडिटी, ब्लोटिंग, शरीरावर सूज किंवा उच्च रक्तदाबाचा त्रास वारंवार होत असेल, तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणं महत्त्वाचं आहे.

Daily One Cardamom Benefits

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esakal

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