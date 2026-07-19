रोज तीळ खाल्ल्यास शरीरात नेमके कोणते बदल होतात? जाणून घ्या 8 जबरदस्त फायदे

Varsha Balhe
तिळामध्ये कॅल्शियम, आयर्न, मॅग्नेशियम, फायबर आणि हेल्दी फॅट्स मुबलक प्रमाणात असतात. रोज तीळ खाल्ल्यास शरीराला अनेक फायदे मिळू शकतात.
sesame seeds benefits
esakal
रोज तीळ खाल्ल्याने हाडे आणि दात मजबूत होण्यास मदत होते. तिळातील कॅल्शियम हाडांची घनता वाढवण्यास उपयुक्त ठरते.
sesame seeds benefits
esakal
तिळातील नैसर्गिक तेल आणि अँटीऑक्सिडंट्स त्वचा निरोगी ठेवण्यास मदत करतात. केसही मजबूत आणि चमकदार राहतात.
sesame seeds benefits
esakal
तिळामध्ये फायबर भरपूर असल्याने पचनक्रिया सुधारते. बद्धकोष्ठता आणि अपचनाचा त्रास कमी होण्यास मदत मिळते.
sesame seeds benefits
esakal
तिळातील झिंक, सेलेनियम आणि इतर पोषक घटक रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतात.
sesame seeds benefits
esakal
रोज तीळ खाल्ल्याने हृदयाच्या आरोग्याला फायदा होऊ शकतो. तिळातील हेल्दी फॅट्स आणि सेसामिन कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात.
sesame seeds benefits
esakal
तिळातील मॅग्नेशियम रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करू शकते. तसेच दिवसभर ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासही उपयोगी ठरते.
sesame seeds benefits
esakal
तिळामध्ये आयर्नचे प्रमाण चांगले असल्याने रक्ताची कमतरता दूर होण्यास मदत मिळते. मात्र, कोणताही पदार्थ मर्यादित प्रमाणातच खावा आणि आरोग्यविषयक सल्ल्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
sesame seeds benefits
esakal
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