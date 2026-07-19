मखाणे की चुरमुरे? वजन कमी करण्यासाठी नेमकं काय खावं?

Varsha Balhe
वजन कमी करताना अनेकजण मखाणे आणि चुरमुरे यापैकी काय खावं, असा प्रश्न पडतो. पण या दोन्हींपैकी नेमका चांगला पर्याय कोणता?
Makhana vs Murmura: Which is Better?
esakal
मखाण्यांमध्ये प्रोटीन, फायबर, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम भरपूर प्रमाणात असतं. त्यामुळे भूक लवकर लागत नाही आणि पोट जास्त वेळ भरल्यासारखं वाटतं.
Makhana vs Murmura: Which is Better?
esakal
चुरमुरे पचायला हलके आणि कमी कॅलरीचे असले, तरी त्यामध्ये प्रोटीन आणि फायबरचं प्रमाण खूप कमी असतं.
Makhana vs Murmura: Which is Better?
esakal
चुरमुरे खाल्ल्यानंतर काही वेळातच पुन्हा भूक लागू शकते. त्यामुळे वारंवार काहीतरी खाण्याची इच्छा होते.
Makhana vs Murmura: Which is Better?
esakal
जर वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल, तर पोट जास्त वेळ भरून ठेवणारा पर्याय निवडणं अधिक फायदेशीर ठरतं.
Makhana vs Murmura: Which is Better?
esakal
याच कारणामुळे मखाणे वजन कमी करणाऱ्यांमध्ये अधिक लोकप्रिय आहेत. त्यातून शरीराला आवश्यक पोषक घटकही मिळतात.
Makhana vs Murmura: Which is Better?
esakal
मात्र, मखाणेही जास्त तूप, तेल किंवा मसाले घालून खाल्ले, तर कॅलरी वाढू शकतात. त्यामुळे ते मर्यादित प्रमाणात खाणं महत्त्वाचं आहे.
Makhana vs Murmura: Which is Better?
esakal
वजन कमी करण्यासाठी चुरमुऱ्यांपेक्षा मखाणे हा अधिक चांगला पर्याय मानला जातो. मात्र, कोणताही पदार्थ संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामासोबतच खाल्ल्यास त्याचा जास्त फायदा होतो.
Makhana vs Murmura: Which is Better?
esakal
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Kolam or Indrayani Rice
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