डेंग्यू की व्हायरल फिव्हर? 'ही' लक्षणं कधीही दुर्लक्षित करू नका

Shubham Banubakode
ताप आला की, तो डेंग्यूचा आहे की साधा व्हायरल ताप, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. अशा वेळी काही लक्षणांवरून या दोन्ही प्रकारच्या तापांमधील फरक ओळखता येऊ शकतो.
Dengue Symptoms,
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डेंग्यू झाल्यास ताप अचानक १०३ ते १०४ अंश फॅरेनहाइटपर्यंत जाऊ शकतो. तर व्हायरल ताप सहसा मध्यम ते जास्त स्वरूपाचा असतो आणि अनेकदा हळूहळू वाढतो.
Dengue Symptoms,
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डेंग्यूमध्ये स्नायू, सांधे आणि डोळ्यांच्या मागे तीव्र वेदना जाणवू शकतात. तर व्हायरल तापात अंगदुखी असते, मात्र ती तुलनेने कमी तीव्र असते.
Dengue Symptoms,
esakal
डेंग्यूच्या काही रुग्णांमध्ये त्वचेवर लाल पुरळ दिसू शकतो. मात्र, व्हायरल तापात प्रत्येक वेळी पुरळ येतोच असे नाही. हे संबंधित विषाणूवर अवलंबून असते.
Dengue Symptoms,
esakal
डेंग्यूमध्ये काही रुग्णांच्या प्लेटलेट्स कमी होऊ शकतात. मात्र, व्हायरल तापात प्लेटलेट्समध्ये मोठी घट सहसा दिसून येत नाही.
Dengue Symptoms,
esakal
डेंग्यूचा ताप साधारण दोन ते सात दिवस राहू शकतो. तर व्हायरल ताप बहुतेक वेळा तीन ते पाच दिवसांत कमी होतो.
Dengue Symptoms,
esakal
तापासोबत तीव्र पोटदुखी, सतत उलट्या, नाक किंवा हिरड्यांतून रक्तस्राव, तीव्र अशक्तपणा किंवा श्वास घेण्यास त्रास अशी लक्षणे दिसत असतील, तर तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Dengue Symptoms,
esakal
लक्षात ठेवा, केवळ लक्षणांवरून डेंग्यू आणि व्हायरल ताप यातील फरक निश्चित करता येत नाही. योग्य निदानासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणं गरजेचं आहे.
Dengue Symptoms,
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