आजच्या 2 मिनिटांच्या नूडल्समागे आहे अन्नटंचाईची कहाणी! नेमका कसा लागला शोध?

Varsha Balhe
आज भूक लागली की काही मिनिटांत तयार होणारे इन्स्टंट नूडल्स आपण आवडीने खातो. पण तुम्हाला माहित आहे का, याचा शोध फक्त चविष्ट आणि झटपट पदार्थासाठी लागला नव्हता? अन्नटंचाईच्या काळात लोकांना स्वस्त आणि पोटभरीचं अन्न मिळावं, यासाठी इन्स्टंट नूडल्सचा शोध लागला.
INSTANT NOODLES HISTORY
esakal
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानची परिस्थिती अत्यंत कठीण होती. अन्नाची कमतरता होती आणि लोकांना साध्या नूडल्ससाठीही मोठ्या रांगेत उभं राहावं लागत होतं. या परिस्थितीने एका व्यक्तीला काहीतरी उपाय शोधण्याची प्रेरणा दिली.
INSTANT NOODLES HISTORY
esakal
जपानमधील मोमोफुकू अँडो यांनी लोकांची ही अडचण पाहिली. कमी किमतीत, चविष्ट आणि पटकन तयार होईल असं अन्न तयार करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. यासाठी त्यांनी आपल्या घरामागील छोट्या शेडमध्ये प्रयोग सुरू केले.
INSTANT NOODLES HISTORY
esakal
अँडो यांनी अनेक प्रयोग केल्यानंतर १९५८ मध्ये Chicken Ramen तयार केले. नूडल्स आधी वाफवून आणि चव देऊन त्यांना गरम तेलात झटपट तळलं जात होतं. त्यामुळे त्यातील ओलावा निघून गेला आणि नूडल्स बराच काळ टिकू लागले.
INSTANT NOODLES HISTORY
esakal
२५ ऑगस्ट १९५८ रोजी चिकन रामेन बाजारात आले. गरम पाण्यात काही मिनिटं ठेवली की नूडल्स तयार होत असल्याने हा प्रकार लोकांच्या पसंतीस उतरला. अशाप्रकारे जगातील पहिल्या इन्स्टंट नूडल्सची सुरुवात झाली.
INSTANT NOODLES HISTORY
esakal
इन्स्टंट नूडल्सच्या यशानंतर मोमोफुकू अँडो यांनी आणखी एक कल्पना आणली. १९७१ मध्ये कप नूडल्स बाजारात आले. नूडल्स कपमध्येच असल्याने त्यात फक्त गरम पाणी टाकायचं आणि काही वेळात खाण्यासाठी तयार! यामुळे इन्स्टंट नूडल्स आणखी लोकप्रिय झाले.
INSTANT NOODLES HISTORY
esakal
अन्नटंचाईच्या काळात लोकांना स्वस्त आणि झटपट अन्न मिळावं, या उद्देशाने सुरू झालेला हा प्रयोग पुढे जगभर पोहोचला. आज प्रत्येक देशात इन्स्टंट नूडल्सचे वेगवेगळे स्वाद आणि प्रकार पाहायला मिळतात. भारतामध्येही इन्स्टंट नूडल्स मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय आहेत.
INSTANT NOODLES HISTORY
esakal
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