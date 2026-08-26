काचेच्या बरणीत मीठ ठेवण्यामागचं गुपित काय? घराच्या ‘या’ समस्यांशी आहे संबंध

Varsha Balhe
वास्तुशास्त्रानुसार घरात मीठ ठेवण्याच्या पद्धतीलाही विशेष महत्त्व आहे. काचेच्या बरणीत मीठ ठेवणं शुभ मानलं जातं. याचा संबंध घरातील नकारात्मकता, आर्थिक अडचणी आणि कौटुंबिक वातावरणाशी जोडला जातो. जाणून घेऊया यामागच्या वास्तुमान्यता.
SALT IN GLASS JAR BENEFITS
esakal
वास्तुशास्त्रानुसार मीठ नकारात्मक ऊर्जा दूर करण्यासाठी उपयोगी मानलं जातं. त्यामुळे घरात जाडं मीठ काचेच्या बरणीत ठेवण्याची पद्धत आहे. काच स्वच्छता आणि पारदर्शकतेचं प्रतीक मानली जाते. त्यामुळे काचेच्या भांड्यात मीठ ठेवणं शुभ मानलं जा नकारात्मकता होते दूर?
SALT IN GLASS JAR BENEFITS
esakal
वास्तुशास्त्रानुसार मीठ प्लास्टिकच्या डब्यात ठेवणं शुभ मानलं जात नाही. काही मान्यतांनुसार यामुळे घरातील सकारात्मक ऊर्जा कमी होऊ शकते आणि आर्थिक अडचणी वाढू शकतात. त्यामुळे मीठ ठेवण्यासाठी काचेचं भांडं वापरण्याचा सल्ला दिला जातो.
SALT IN GLASS JAR BENEFITS
esakal
ज्योतिषशास्त्रातील काही मान्यतांनुसार मिठाचा संबंध चंद्र आणि शनीशी जोडला जातो. त्यामुळे मीठ ठेवण्याच्या भांड्यालाही महत्त्व दिलं जातं. मात्र या गोष्टी ज्योतिष आणि वास्तुशास्त्रातील मान्यतांवर आधारित आहेत.
SALT IN GLASS JAR BENEFITS
esakal
काही वास्तुमान्यतांनुसार काचेच्या बरणीत मीठ ठेवताना त्यात दोन-चार लवंगा टाकल्या जातात. यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा राहते आणि आर्थिक अडचणी दूर होतात, अशी मान्यता आहे. तसेच घरातील वाद कमी होण्यास मदत होते, असंही म्हटलं जातं.
SALT IN GLASS JAR BENEFITS
esakal
वास्तुशास्त्रानुसार काचेच्या बरणीत मीठ ठेवणं घरातील नकारात्मकता कमी करण्यासाठी शुभ मानलं जातं. आर्थिक अडचणी, मानसिक ताण आणि घरातील कलह दूर करण्यासाठीही हा उपाय केला जातो. मात्र याला वैज्ञानिक आधार नसून या गोष्टी पारंपरिक वास्तु-ज्योतिष मान्यतांवर आधारित आहेत.
SALT IN GLASS JAR BENEFITS
esakal
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