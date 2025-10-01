CV अन् Resume मध्ये फरक काय? ९९ टक्के लोकांना माहिती नसेल...

Shubham Banubakode
नोकरीसाठी आपल्याला अनेकदा रेझ्यूमी मागितला जातो. अनेक जण त्याला सीव्ही सुद्धा म्हणतात.
पण या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत, दोघांचेही उद्देश वेगळे आहे. अशावेळी यात नेमका फरक काय? जाणून घ्या..
रेझुमी आणि सीव्हीतला फरक अनेकांना माहिती नसतो. रेझ्युमी हा संक्षिप्त स्वरुपाचा, तर सीव्ही विस्तृत स्वरुपाचं असतो.
रेझ्युमीमध्ये व्यक्तीची कौशल्ये, अनुभव आणि शिक्षणाचा उल्लेख असतो. तर सीव्हीमध्ये व्यक्तीच्या कामाचा सविस्तर आढावा असतो.
रेझ्युमी हा 1 ते 2 पानांचा असतो, तर सीव्ही अधिक पानांचा असू शकतो.
रेझ्युमी प्रत्येक नोकरीच्या गरजेनुसार बदलला जातो, तर सीव्ही सामान्यतः फारसे बदल होत नाही.
रेझ्युमी कॉर्पोरेट, मार्केटिंग, आयटी क्षेत्रांत वापरला जातो, तर सीव्ही अॅकेडमीक, संशोधन आणि वैद्यकीय क्षेत्रांसाठी वापरला जातो.
