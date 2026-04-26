पुरुषांपेक्षा किती वेगळा असतो महिलांचा मेंदू? जाणून घ्या नेमकं सायन्स

Shubham Banubakode
न्यूरोसायन्सनुसार मुलं आणि मुलींच्या मेंदूमध्ये काही संरचनात्मक फरक असतो. त्यानुसार त्यांचं विचार आणि वागणं बदलतं.
Male vs Female Brain Difference Explained
esakal
पुरुषांचा मेंदू आकाराने थोडा मोठा असतो, पण याचा अर्थ ते जास्त बुद्धिमान असतात असा अजिबात नाही.
महिलांच्या मेंदूमध्ये ग्रे मॅटर जास्त असतो, त्यामुळे त्या माहिती समजून घेणे आणि विश्लेषण करण्यात कुशल असतात.
पुरुषांमध्ये व्हाईट मॅटर जास्त असल्याने मेंदूच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये संवाद जलद होतो.
महिलांचा हिप्पोकॅम्पस अधिक सक्रिय असतो, त्यामुळे त्यांची स्मरणशक्ती अनेकदा अधिक मजबूत असते.
मुलींमध्ये दोन्ही मेंदूच्या भागांमधील कनेक्शन मजबूत असतात, त्यामुळे त्या एकाच वेळी अनेक कामं चांगली करतात.
महिला बोलण्यात आणि संवादात कुशल असतात, तर पुरुष दिशा समजणे आणि समस्या सोडवण्यात पुढे असतात.
एस्ट्रोजेन आणि टेस्टोस्टेरोन हे हार्मोन्स मेंदूवर परिणाम करतात. त्यामुळे भावनिक आणि वागण्यातील फरक दिसून येतो.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
