पुरुषांपेक्षा किती वेगळा असतो महिलांचा मेंदू? जाणून घ्या नेमकं सायन्स

Shubham Banubakode

दोघांचा मेंदू वेगळा असतो का?

न्यूरोसायन्सनुसार मुलं आणि मुलींच्या मेंदूमध्ये काही संरचनात्मक फरक असतो. त्यानुसार त्यांचं विचार आणि वागणं बदलतं.

|

esakal

पुरुषांचा मेंदू मोठा

पुरुषांचा मेंदू आकाराने थोडा मोठा असतो, पण याचा अर्थ ते जास्त बुद्धिमान असतात असा अजिबात नाही.

|

esakal

ग्रे मॅटर

महिलांच्या मेंदूमध्ये ग्रे मॅटर जास्त असतो, त्यामुळे त्या माहिती समजून घेणे आणि विश्लेषण करण्यात कुशल असतात.

|

esakal

व्हाईट मॅटर

पुरुषांमध्ये व्हाईट मॅटर जास्त असल्याने मेंदूच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये संवाद जलद होतो.

|

esakal

हिप्पोकॅम्पस

महिलांचा हिप्पोकॅम्पस अधिक सक्रिय असतो, त्यामुळे त्यांची स्मरणशक्ती अनेकदा अधिक मजबूत असते.

|

esakal

एकाच वेळी अनेक कामं

मुलींमध्ये दोन्ही मेंदूच्या भागांमधील कनेक्शन मजबूत असतात, त्यामुळे त्या एकाच वेळी अनेक कामं चांगली करतात.

|

esakal

हातखंडा

महिला बोलण्यात आणि संवादात कुशल असतात, तर पुरुष दिशा समजणे आणि समस्या सोडवण्यात पुढे असतात.

|

esakal

हार्मोन्सचाही मोठा प्रभाव

एस्ट्रोजेन आणि टेस्टोस्टेरोन हे हार्मोन्स मेंदूवर परिणाम करतात. त्यामुळे भावनिक आणि वागण्यातील फरक दिसून येतो.

|

esakal

चांदी खरी की बनावट कशी ओळखायची? 'या' चार ट्रिक्स वापरुन बघाच...

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

silver

|

esakal

हेही वाचा -