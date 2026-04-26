चांदी खरी की बनावट कशी ओळखायची? 'या' चार ट्रिक्स वापरुन बघाच...

Shubham Banubakode

चांदीची मागणी

दर वाढल्यामुळे अनेकजण गुंतवणूक म्हणून चांदी घेत आहेत. पण नकली चांदी विक्रीचे प्रकारही वाढले आहेत.

How to Identify Real vs Fake Silver

नकली चांदी कशी बनते?

अनेक ठिकाणी अॅल्युमिनियम किंवा इतर धातू वापरून त्यावर चांदीचा थर चढवला जातो. दिसायला ती अगदी खरी वाटते.

हॉलमार्क तपासा

खरी चांदी ओळखण्यासाठी BIS हॉलमार्क पाहणे महत्त्वाचे आहे. 925, 999 असे ग्रेड आणि HUID कोड असणे आवश्यक आहे.

चुंबक टेस्ट

खरी चांदी कधीच चुंबकाला चिकटत नाही. जर चांदी चुंबकाकडे ओढली गेली, तर ती नकली असण्याची शक्यता जास्त असते.

पाण्यातील बदल

खरी चांदी काळी पडू शकते पण स्वच्छ केल्यावर पुन्हा चमकते. नकली चांदी मात्र एकदा खराब झाली की पुन्हा चमकत नाही.

बर्फ टेस्ट

चांदीवर बर्फ ठेवला तर तो पटकन वितळतो. कारण चांदी उष्णता लवकर पास करते. नकली धातूमध्ये हे होत नाही.

फसवणूक टाळा

स्वस्तात चांदी देतो म्हणणाऱ्यांपासून दूर राहा. विश्वासार्ह दुकानातूनच खरेदी करा आणि बिल आठवणीने घ्या.

काळजी घेणं गरजेचं

चांदी खरेदी करताना थोडी काळजी घेतल्यास फसवणूक टाळता येऊ शकते.

