चांदी खरी की बनावट कशी ओळखायची? 'या' चार ट्रिक्स वापरुन बघाच...

Shubham Banubakode
दर वाढल्यामुळे अनेकजण गुंतवणूक म्हणून चांदी घेत आहेत. पण नकली चांदी विक्रीचे प्रकारही वाढले आहेत.
How to Identify Real vs Fake Silver
esakal
अनेक ठिकाणी अॅल्युमिनियम किंवा इतर धातू वापरून त्यावर चांदीचा थर चढवला जातो. दिसायला ती अगदी खरी वाटते.
खरी चांदी ओळखण्यासाठी BIS हॉलमार्क पाहणे महत्त्वाचे आहे. 925, 999 असे ग्रेड आणि HUID कोड असणे आवश्यक आहे.
खरी चांदी कधीच चुंबकाला चिकटत नाही. जर चांदी चुंबकाकडे ओढली गेली, तर ती नकली असण्याची शक्यता जास्त असते.
खरी चांदी काळी पडू शकते पण स्वच्छ केल्यावर पुन्हा चमकते. नकली चांदी मात्र एकदा खराब झाली की पुन्हा चमकत नाही.
चांदीवर बर्फ ठेवला तर तो पटकन वितळतो. कारण चांदी उष्णता लवकर पास करते. नकली धातूमध्ये हे होत नाही.
स्वस्तात चांदी देतो म्हणणाऱ्यांपासून दूर राहा. विश्वासार्ह दुकानातूनच खरेदी करा आणि बिल आठवणीने घ्या.
चांदी खरेदी करताना थोडी काळजी घेतल्यास फसवणूक टाळता येऊ शकते.
