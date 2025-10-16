Diwali 2025 Favorite Zodiac Signs: 'या' 5 राशी माता लक्ष्मीला आहेत खूप प्रिय, दिवाळीत होईल धन वर्षाव

पुजा बोनकिले
धनत्रयोदशी आणि दिवाळीच्या शुभ प्रसंगी माता लक्ष्मीची मनोभावे पूजा केली जाते.
Top 5 Zodiacs Dear to Maa Lakshmi
ज्योतिषशास्त्रानुसार पुढील पाच राशी माता लक्ष्मीच्या प्रिय असतात.
Top 5 Zodiacs Dear to Maa Lakshmi
या दिवाळीत या राशींना माता लक्ष्मीची खास कृपादृष्टी असणार आहे.
Top 5 Zodiacs Dear to Maa Lakshmi
यंदा दिवाळी २१ ऑक्टोबरला साजरी केली जाणार आहे.
Top 5 Zodiacs Dear to Maa Lakshmi
राशीचा संबंध पृथ्वी तत्वाशी आहे. या राशीचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे आणि या राशीखाली जन्मलेले लोक धीर, मेहनती आणि स्थिर असतात.
Top 5 Zodiacs Dear to Maa Lakshmi
राशी ही राशीची सहावी रास आहे आणि ती पृथ्वी तत्वाशी संबंधित आहे. या राशीखाली जन्मलेले लोक मेहनती, विश्वासार्ह आणि टीमवर्कवर विश्वास ठेवणारे असतात.
Top 5 Zodiacs Dear to Maa Lakshmi
राशीतील सातवी राशी, तूळ, ही वायू राशी आहे. शुक्र हा देखील या राशीचा स्वामी ग्रह
Top 5 Zodiacs Dear to Maa Lakshmi
ज्योतिषशास्त्रानुसार, कुंभ राशीची ११ वी रास आहे. ती वायु तत्वाशी संबंधित आहे.
Top 5 Zodiacs Dear to Maa Lakshmi
ही पाण्याची रास आहे. तिचा स्वामी गुरु आहे, जो धनाचा ग्रह आहे.
Top 5 Zodiacs Dear to Maa Lakshmi
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
Navpancham Rajyoga After 84 Years Ushers Golden Era for 3 Zodiac Signs
Sakal