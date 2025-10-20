सर्वात धोकादायक फटाका! कॅन्सर होण्याची असते शक्यता

Shubham Banubakode
दिवाळीला फटाके फोडत आपण आनंदात हा सण साजरा करतो. रॉकेट, बॉम्ब, लवंगी असे विविध फटाके सध्या बाजारात विकायला आहेत.
पण हे फटाके पर्यावरणासाठी आणि आपल्या शरीरासाठी हानिकारक असतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदुषण होतं. त्याचा आपल्या शरीरावर विपरित परिणाम होतो.
बाजारात आज विविध प्रकारचे फटाके विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. पण यापैकी सर्वात धोकायदायक फटाका कोणता तुम्हाला माहिती का?
सापाची गोळी हा सर्वात धोकायदायक फटाका मानला जातो. त्यामुळे कॅन्सर होण्याची देखील शक्यता असते.
हा छोटासा फटाका जाळताच सापासारखा वळवळतो. हा फटाका आवाज करत नाही. पण यातून मोठ्या प्रमाणात धूर निघते.
एका संशोधनानुसार, यात वापरण्यात येणाऱ्या नाइट्रेट्स, सल्फर, हेवी मेटल्स आणि कार्बन केमिकल्समुळे हा धूर निघतो.
यातील विषारी कार्बनिक कंपाउंड शरीरात गेल्यास कॅन्सर होण्याची शक्यता असते. यामुळे फुफ्फुस कमकुवत होतात आणि अस्थमा होण्याचाही धोका वााढतो.
या धुरामुळे डोळे, त्वचा आणि श्वसनाच्या समस्या उद्भवू शकतात. लहान मुलांना याचा सर्वाधिक धोका असतो, कारण त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती कमी असते.
ही माहिती सामान्या माहितीवर आधारित आहे. अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या...
