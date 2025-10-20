सर्वात धोकादायक फटाका! कॅन्सर होण्याची असते शक्यता

दिवाळीला फोडतात फटाके

दिवाळीला फटाके फोडत आपण आनंदात हा सण साजरा करतो. रॉकेट, बॉम्ब, लवंगी असे विविध फटाके सध्या बाजारात विकायला आहेत.

पर्यावरणासाठी हानिकारक

पण हे फटाके पर्यावरणासाठी आणि आपल्या शरीरासाठी हानिकारक असतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदुषण होतं. त्याचा आपल्या शरीरावर विपरित परिणाम होतो.

फटाक्यांची विक्री

बाजारात आज विविध प्रकारचे फटाके विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. पण यापैकी सर्वात धोकायदायक फटाका कोणता तुम्हाला माहिती का?

कोणता फटाका धोकायदायक?

सापाची गोळी हा सर्वात धोकायदायक फटाका मानला जातो. त्यामुळे कॅन्सर होण्याची देखील शक्यता असते.

मोठ्या प्रमाणात निघतो धूर

हा छोटासा फटाका जाळताच सापासारखा वळवळतो. हा फटाका आवाज करत नाही. पण यातून मोठ्या प्रमाणात धूर निघते.

संशोधन काय सांगते?

एका संशोधनानुसार, यात वापरण्यात येणाऱ्या नाइट्रेट्स, सल्फर, हेवी मेटल्स आणि कार्बन केमिकल्समुळे हा धूर निघतो.

कॅन्सरचा थेट धोका

यातील विषारी कार्बनिक कंपाउंड शरीरात गेल्यास कॅन्सर होण्याची शक्यता असते. यामुळे फुफ्फुस कमकुवत होतात आणि अस्थमा होण्याचाही धोका वााढतो.

लहान मुलांना धोका

या धुरामुळे डोळे, त्वचा आणि श्वसनाच्या समस्या उद्भवू शकतात. लहान मुलांना याचा सर्वाधिक धोका असतो, कारण त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती कमी असते.

तज्ज्ञांचा सल्ला

ही माहिती सामान्या माहितीवर आधारित आहे. अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या...

