हायवेवरील साइन बोर्ड हिरव्या रंगाचेच का असतात?

Shubham Banubakode
हायवेवरून प्रवास करताना हिरव्या रंगाचे साईन बोर्ड तुम्ही अनेकदा बघितले असतील.
या साईन बोर्डवर शहरांमधील अंतर किंवा इतर सुचना लिहिलेल्या असतात. गाडी चालवताना चालकाला मार्गदर्शन करण्यासाठी या साईनबोर्डचा वापर केला जातो.
पण हे साईन बोर्ड हिरव्या रंगाचेच असतात तुम्हाला माहिती का?
हिरवा रंग शांत रंग मानला जातो. या रंगामुळे चालकाचं लक्ष विचलित होत नाही. बराच वेळ गाडी चालवताना त्याला थकवा जाणवत नाही.
हिरवा रंग हा रस्त्याच्या आजूबाजूच्या नैसर्गिक वातावरणाशी मिळताजुळता असतो. त्यामुळे चालकाला गाडी चालवताना सोयीचं जातं.
जगभरात साईन बोर्डसाठी हिरव्या रंगाचाच वापर केला जातो. पण भारतात काही ठिकाणी निळे साईन बोर्ड देखील असतात.
हिरव्या साइन बोर्डांचा वापर जगभरात होतो, कारण हा रंग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रस्ता सुरक्षेसाठी मानक मानला जातो.
