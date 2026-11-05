दिवाळीत सोनं खरेदी करण्याची परंपरा कशी सुरू झाली?

Varsha Balhe

दिवाळीत सोनं खरेदी

दिवाळीत सोनं खरेदी करण्याची परंपरा खूप जुनी आहे. या परंपरेमागे समुद्रमंथनाशी जोडलेली एक पौराणिक कथा आहे.

Diwali Gold Buying Tradition

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धन्वंतरी

पौराणिक कथेनुसार, देव आणि असुरांनी केलेल्या समुद्रमंथनातून भगवान धन्वंतरी प्रकट झाले. त्यांच्या हातात अमृताचा कलश होता.

Diwali Gold Buying Tradition

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जन्म

कार्तिक महिन्यातील त्रयोदशीला भगवान धन्वंतरी प्रकट झाल्यामुळे या दिवसाला धनत्रयोदशी म्हटलं जातं.

Diwali Gold Buying Tradition

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परंपरा

धार्मिक मान्यतेनुसार, धन्वंतरींच्या हातातील कलशामुळे या दिवशी धातू खरेदी करण्याला महत्त्व मिळालं. पूर्वी लोक तांबे, पितळ आणि कांस्याची भांडी खरेदी करत असत.

Diwali Gold Buying Tradition

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सोनं चांदी खरेदीला सुरुवात

कालांतराने धनत्रयोदशीला सोनं आणि चांदी खरेदी करण्याची परंपराही सुरू झाली. सोनं हे संपत्ती आणि समृद्धीचं प्रतीक मानलं जातं.

Diwali Gold Buying Tradition

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शुभ का मानतात?

धार्मिक मान्यतेनुसार, धनत्रयोदशीला सोनं खरेदी केल्याने घरात सुख, समृद्धी आणि भरभराट येते, असं मानलं जातं.

Diwali Gold Buying Tradition

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esakal

ही परंपरा नेमकी कधी सुरू झाली?

दिवाळीत सोनं खरेदी करण्याची परंपरा नेमक्या कोणत्या वर्षी सुरू झाली, याचा ठोस ऐतिहासिक पुरावा नाही. मात्र, तिचा संबंध जुन्या धार्मिक मान्यतांशी जोडला जातो.

Diwali Gold Buying Tradition

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Diwali Bonus History

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