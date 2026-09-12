मगर पिल्लांना पाण्यात जन्म देते का?

Varsha Balhe
मगर पाण्यात राहते, त्यामुळे ती पिल्लांनाही पाण्यातच जन्म देत असेल असं वाटतं. पण खरं चित्र वेगळंच आहे.
Does a Crocodile Give Birth in Water
esakal
आज आपण जाणून घेणार आहोत मगरीची प्रजनन प्रक्रिया आणि पिल्ले जन्मल्यानंतर आई मगर त्यांना पाण्यात कशी घेऊन जाते.
Does a Crocodile Give Birth in Water
esakal
मादी मगर पाण्यात अंडी घालत नाही. ती नदीच्या काठावर किंवा सुरक्षित जमिनीवर घरटं तयार करून त्यात अंडी घालते.
Does a Crocodile Give Birth in Water
esakal
मादी मगर अंड्यांना माती, वाळू किंवा वनस्पतींनी झाकून ठेवते. काही मगरींच्या प्रजातींमध्ये एका घरट्यात अनेक अंडी असू शकतात.
Does a Crocodile Give Birth in Water
esakal
साधारण काही आठवड्यांनंतर अंड्यांतून पिल्ले बाहेर येतात. अंड्यातून बाहेर पडताना पिल्ले आवाजही करू शकतात.
Does a Crocodile Give Birth in Water
esakal
पिल्लांचा आवाज ऐकून आई मगर घरट्याजवळ येते. त्यानंतर ती आपल्या तोंडात पिल्लांना अलगद धरून पाण्यापर्यंत घेऊन जाऊ शकते.
Does a Crocodile Give Birth in Water
esakal
म्हणजेच मगर पाण्यात पिल्लांना जन्म देत नाही; ती जमिनीवर अंडी घालते आणि पिल्ले बाहेर आल्यानंतर त्यांना सुरक्षितपणे पाण्यात घेऊन जाते.
Does a Crocodile Give Birth in Water
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
Health Benefits of Green Chickpea Leaves
esakal