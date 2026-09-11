हरभऱ्याची भाजी खाण्याचे ‘हे’ फायदे माहीत आहेत का? अशी बनवा चविष्ट आणि पौष्टिक भाजी

Varsha Balhe
हरभऱ्याची भाजी चविष्ट असण्यासोबतच आरोग्यासाठीही फायदेशीर मानली जाते. यात शरीराला आवश्यक असणारे अनेक पोषक घटक मिळतात.
Health Benefits of Green Chickpea Leaves
esakal
आज आपण हरभऱ्याची भाजी खाल्ल्याने होणारे फायदे आणि ती घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने कशी बनवायची, हे जाणून घेणार आहोत.
Health Benefits of Green Chickpea Leaves
esakal
हरभऱ्याच्या भाजीमध्ये फायबर असते. त्यामुळे पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होऊ शकते. तसेच पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटू शकते.
Health Benefits of Green Chickpea Leaves
esakal
या भाजीमध्ये लोह, कॅल्शियम आणि फॉस्फरससारखी पोषक तत्त्वे असतात. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून हाडे आणि रक्ताच्या आरोग्यासाठी ती उपयुक्त ठरू शकते.
Health Benefits of Green Chickpea Leaves
esakal
हरभऱ्याची भाजी बनवण्यासाठी २ कप चिरलेली हरभऱ्याची भाजी, ३-४ चमचे भिजवलेली डाळ, लसूण, हिरवी मिरची, शेंगदाण्याचा कूट, तेल, मोहरी, जिरे, हळद आणि मीठ घ्या.
Health Benefits of Green Chickpea Leaves
esakal
कढईत तेल गरम करून मोहरी-जिऱ्याची फोडणी द्या. त्यात लसूण आणि हिरवी मिरची परतून भिजवलेली डाळ घाला. डाळ थोडी शिजल्यानंतर त्यात चिरलेली हरभऱ्याची भाजी आणि मीठ घाला.
Health Benefits of Green Chickpea Leaves
esakal
भाजी झाकून मंद आचेवर साधारण ५ ते ७ मिनिटे शिजू द्या. शेवटी २-३ चमचे भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट घालून एक-दोन मिनिटे परता.
Health Benefits of Green Chickpea Leaves
esakal
गरमागरम हरभऱ्याची भाजी तयार! ही भाजी ज्वारीची किंवा बाजरीची भाकरी, तसेच चपातीसोबत छान लागते.
Health Benefits of Green Chickpea Leaves
esakal
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