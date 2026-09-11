हरभऱ्याची भाजी खाण्याचे ‘हे’ फायदे माहीत आहेत का? अशी बनवा चविष्ट आणि पौष्टिक भाजी

Varsha Balhe

हरभऱ्याची भाजी

हरभऱ्याची भाजी चविष्ट असण्यासोबतच आरोग्यासाठीही फायदेशीर मानली जाते. यात शरीराला आवश्यक असणारे अनेक पोषक घटक मिळतात.

Health Benefits of Green Chickpea Leaves

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फायदे

आज आपण हरभऱ्याची भाजी खाल्ल्याने होणारे फायदे आणि ती घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने कशी बनवायची, हे जाणून घेणार आहोत.

Health Benefits of Green Chickpea Leaves

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esakal

Health Benefits of Green Chickpea Leavesफायबर

हरभऱ्याच्या भाजीमध्ये फायबर असते. त्यामुळे पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होऊ शकते. तसेच पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटू शकते.

Health Benefits of Green Chickpea Leaves

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esakal

पोषक तत्त्वे

या भाजीमध्ये लोह, कॅल्शियम आणि फॉस्फरससारखी पोषक तत्त्वे असतात. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून हाडे आणि रक्ताच्या आरोग्यासाठी ती उपयुक्त ठरू शकते.

Health Benefits of Green Chickpea Leaves

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esakal

हरभऱ्याची भाजी

हरभऱ्याची भाजी बनवण्यासाठी २ कप चिरलेली हरभऱ्याची भाजी, ३-४ चमचे भिजवलेली डाळ, लसूण, हिरवी मिरची, शेंगदाण्याचा कूट, तेल, मोहरी, जिरे, हळद आणि मीठ घ्या.

Health Benefits of Green Chickpea Leaves

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esakal

फोडणी

कढईत तेल गरम करून मोहरी-जिऱ्याची फोडणी द्या. त्यात लसूण आणि हिरवी मिरची परतून भिजवलेली डाळ घाला. डाळ थोडी शिजल्यानंतर त्यात चिरलेली हरभऱ्याची भाजी आणि मीठ घाला.

Health Benefits of Green Chickpea Leaves

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esakal

मंद आचेवर

भाजी झाकून मंद आचेवर साधारण ५ ते ७ मिनिटे शिजू द्या. शेवटी २-३ चमचे भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट घालून एक-दोन मिनिटे परता.

Health Benefits of Green Chickpea Leaves

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esakal

तयार

गरमागरम हरभऱ्याची भाजी तयार! ही भाजी ज्वारीची किंवा बाजरीची भाकरी, तसेच चपातीसोबत छान लागते.

Health Benefits of Green Chickpea Leaves

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esakal

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