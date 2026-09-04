उभं राहून पाणी प्यायल्याने खरंच गुडघे दुखतात का?

Varsha Balhe
उभं राहून पाणी प्यायल्याने गुडघे दुखतात, असा दावा अनेकदा केला जातो. पण खरंच यामागे वैज्ञानिक तथ्य आहे का?
DOES DRINKING WATER WHILE STANDING CAUSE KNEE PAIN?
esakal
उभं राहून पाणी प्यायल्याने थेट गुडघेदुखी होते किंवा सांध्यांना इजा होते, याचा कोणताही ठोस वैज्ञानिक पुरावा नाही.
DOES DRINKING WATER WHILE STANDING CAUSE KNEE PAIN?
esakal
पाणी उभं राहून प्यायल्यास ते थेट गुडघ्यांमध्ये जमा होतं आणि सांधे खराब होतात, असं म्हटलं जातं. मात्र हा दावा वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीचा आहे.
DOES DRINKING WATER WHILE STANDING CAUSE KNEE PAIN?
esakal
गुडघेदुखीची अनेक कारणं असू शकतात. वाढतं वजन, वयोमानानुसार होणारे बदल, सांध्यांवरील ताण किंवा दुखापत यामुळे गुडघे दुखू शकतात.
DOES DRINKING WATER WHILE STANDING CAUSE KNEE PAIN?
esakal
शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी पुरेसं पाणी पिणं महत्त्वाचं आहे. पाणी बसून प्यायलं किंवा उभं राहून, शरीरातील पाण्याची पातळी योग्य ठेवणं अधिक गरजेचं आहे.
DOES DRINKING WATER WHILE STANDING CAUSE KNEE PAIN?
esakal
पाणी एकदम गटागट पिण्यापेक्षा आरामात आणि नियमितपणे प्यावं. दिवसभर शरीराला आवश्यक तेवढं पाणी मिळणं आरोग्यासाठी महत्त्वाचं आहे.
DOES DRINKING WATER WHILE STANDING CAUSE KNEE PAIN?
esakal
उभं राहून पाणी प्यायल्याने गुडघे दुखतात, हा एक गैरसमज आहे. गुडघेदुखीचा त्रास असल्यास त्यामागचं खरं कारण जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.
DOES DRINKING WATER WHILE STANDING CAUSE KNEE PAIN?
esakal
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