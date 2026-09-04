वीजबिल कमी करायचंय? घरातील फक्त ‘या’ ६ सवयी बदला; हजारो रुपयांची वीज वाचण्यास होईल मदत

Varsha Balhe
वीजबिल जास्त येत असेल तर घरातील काही छोट्या सवयी बदलून वीजेचा वापर कमी करता येऊ शकतो. यासाठी महागडी उपकरणं बदलण्याची गरज नाही.
Electricity Bill Saving Tips
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AC वापरताना तापमान 24 ते 26 अंशांच्या आसपास ठेवा. खूप कमी तापमान ठेवल्यास कॉम्प्रेसरला जास्त मेहनत घ्यावी लागते आणि वीज वापर वाढू शकतो.
Electricity Bill Saving Tips
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रात्री AC चालू ठेवताना स्लीप मोड चा वापर करा. झोपेच्या वेळी तापमान नियंत्रित ठेवण्यास आणि अनावश्यक वीज वापर कमी करण्यास यामुळे मदत होऊ शकते.
Electricity Bill Saving Tips
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पंख्याचा वेग गरजेनुसार ठेवा. खोलीत कोणी नसताना पंखा, AC किंवा लाईट सुरू ठेवण्याची सवय टाळा.
Electricity Bill Saving Tips
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टीव्ही, संगणक, चार्जर आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू वापरात नसताना बंद करा. शक्य असल्यास स्विचही ऑफ करा.
Electricity Bill Saving Tips
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फ्रिज वारंवार उघडणं टाळा आणि त्याची नियमित साफसफाई करा. फ्रिज योग्य पद्धतीने वापरल्यास त्याचा अनावश्यक वीज वापर कमी होण्यास मदत होते.
Electricity Bill Saving Tips
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वीजबिल कमी करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उपकरणांचा गरजेपुरताच वापर करणं. रोजच्या छोट्या सवयी बदलल्यास विजेची बचत करण्यास नक्कीच मदत होऊ शकते.
Electricity Bill Saving Tips
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