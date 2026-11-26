Vinod Dengale
रस्त्यावर फिरणारे कुत्रे तुम्ही पहिले असतील पण कुत्रेही करोडपती आहे असं तुम्ही कधी ऐकलं नसेल.
Crorepati Dogs Village
esakal
होय! भारतात असं एक गाव आहे, जिथे साधे-सुधे कुत्रे राहत नाहीत, तर चक्क करोडपती कुत्रे राहतात.
Crorepati Dogs Village
eSakal
हे आहे गुजरातच्या बनासकांठा जिल्ह्यातील कुष्कल गाव.
Crorepati Dogs Village
eSakal
या गावालगत सुमारे 7 एकर जमीन आहे. या जमिनीची किंमत जवळपास 5 कोटी रुपये असून, या जमिनीवर कुत्र्यांचा हक्क असल्याचं सांगितलं जातं.
Crorepati Dogs Village
eSakal
गावातील जेष्ठ नागरिकांच्या मते राजा-महाराजांच्या काळात एका नवाबाने ही जमीन गावाला भेट दिली
Crorepati Dogs Village
eSakal
त्यावेळी गावकऱ्यांनी ठरवलं की, या जमिनीचा वापर माणसांसाठी नाही, तर कुत्र्यांसाठी केला जाईल.
Crorepati Dogs Village
eSakal
सध्या या जमिनीवर गावकरी धान्य पिकवतात. त्यातून मिळणारे पैसे कुत्र्यांच्या खाण्यापिण्यासाठी आणि संगोपनासाठी खर्च केले जातात.
Crorepati Dogs Village
eSakal
गावातील 300 ते 400 घरांमधील कुटुंबं आलटून-पालटून कुत्र्यांसाठी सुमारे 10 किलो चपात्या आणि भाकऱ्या बनवतात.
Crorepati Dogs Village
eSakal
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Crorepati Dogs Village
eSakal