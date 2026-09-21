शेवग्याच्या शेंगा खाण्याचे फायदे माहित आहेत का? रोजच्या आहारात का घ्यावा शेवगा?

Varsha Balhe
शेवग्याच्या शेंगा म्हटलं की, आपल्या घरच्या जेवणातली चविष्ट भाजी आठवते. पण या शेंगांमध्ये अनेक पोषक घटक असतात.
DRUMSTICK BENEFITS
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शेवग्याच्या शेंगा खाण्याचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे, त्या शरीरासाठी किती फायदेशीर ठरतात?
DRUMSTICK BENEFITS
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आज आपण रोजच्या आहारात शेवग्याच्या शेंगा का घ्याव्यात आणि त्याचे कोणते फायदे होतात, हे जाणून घेणार आहोत.
DRUMSTICK BENEFITS
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शेवग्याच्या शेंगांमध्ये व्हिटॅमिन सी, कॅल्शियम, लोह आणि फायबरसारखे पोषक घटक असतात.
DRUMSTICK BENEFITS
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शेवग्याच्या शेंगा खाल्ल्यामुळे पचनक्रिया सुधारण्यास आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
DRUMSTICK BENEFITS
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यामध्ये असलेले पोषक घटक हाडांच्या आरोग्यासाठी आणि शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती टिकवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
DRUMSTICK BENEFITS
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शेवग्याच्या शेंगा भाजी, आमटी किंवा सूपच्या माध्यमातून आहारात समाविष्ट करता येतात.
DRUMSTICK BENEFITS
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मात्र, शेवग्याच्या शेंगा खाल्ल्याने मधुमेह किंवा इतर आजार पूर्णपणे बरे होतात, असा दावा करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.
DRUMSTICK BENEFITS
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CRISPY PEAS RECIPE
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