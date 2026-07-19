E20 पेट्रोलमुळे सर्वात आधी गाडीचा कोणता भाग खराब होतो?

Shubham Banubakode
E20 पेट्रोल पर्यावरणासाठी फायदेशीर असलं, तरी प्रत्येक कार त्यासाठी डिझाइन केलेली नसते. त्यामुळे इंधन भरण्यापूर्वी वाहनाची माहिती जाणून घ्या.
Is E20 petrol safe for your car
esakal
जुन्या मॉडेलच्या कारमध्ये इथेनॉलचा परिणाम काही महत्त्वाच्या पार्ट्सवर लवकर दिसू शकतो. त्यामुळे योग्य इंधनाची निवड गरजेची आहे.
Is E20 petrol safe for your car
esakal
इथेनॉलचं प्रमाण जास्त असल्यास रबरचे पाइप, सील आणि गॅस्केट खराब होण्याची शक्यता असते.
Is E20 petrol safe for your car
esakal
चुकीचं इंधन वापरल्यास फ्यूल पंप आणि फ्यूल फिल्टरची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते, ज्याचा परिणाम कारच्या परफॉर्मन्सवर होतो.
Is E20 petrol safe for your car
esakal
जर तुमची कार इथेनॉलयुक्त इंधनासाठी तयार करण्यात आली असेल, तर अशा प्रकारचं इंधन वापरणं तुलनेने सुरक्षित असतं.
Is E20 petrol safe for your car
esakal
वाहन उत्पादक कंपनीने ज्या प्रकारचं इंधन सुचवलं आहे, त्याचाच वापर केल्यास इंजिन अधिक काळ चांगलं काम करतं.
Is E20 petrol safe for your car
esakal
योग्य इंधन न वापरल्यास मायलेज कमी होणं, इंजिनची कार्यक्षमता घसरणं किंवा देखभालीचा खर्च वाढणं यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
Is E20 petrol safe for your car
esakal
इंधन भरण्यापूर्वी कारच्या ओनर्स मॅन्युअलमध्ये दिलेल्या Fuel Compatibility ची माहिती तपासून घ्यावा, त्यामुळे भविष्यातील मोठा खर्च टाळता येईल.
Is E20 petrol safe for your car
esakal
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