Dry Dates Benefits : रोज २ पौष्टिक खारीक खा अन् पाहा कमाल

Sandeep Shirguppe
खारीक हे आरोग्यासाठी अत्यंत पौष्टिक मानले जाते.
Dry Dates health
esakal
खारीक हा कॅल्शियमचा उत्तम स्रोत असल्याने हाडे आणि दात मजबूत करण्यासाठी मदत होते.
खारीकमध्ये नैसर्गिक साखर (ग्लुकोज आणि सुक्रोज) असल्याने, ती शरीराला त्वरित ऊर्जा प्रदान करते.
यात फायबरचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत होते.
खारीकमध्ये लोह (Iron) भरपूर असते, जे हिमोग्लोबिनची पातळी वाढवण्यासाठी आणि अॅनिमिया (रक्तक्षय) टाळण्यासाठी उपयुक्त.
मासिक पाळी नियमित करण्यासाठी आणि प्रसूतीनंतर गर्भाशयाचे स्नायू मजबूत करण्यासाठी महिलांना खारीक खाण्याचा सल्ला दिला जातो.
पुरुषांमध्ये शारीरिक शक्ती, स्टॅमिना आणि प्रजनन क्षमता वाढवण्यासाठी खारीक खाणे फायदेशीर मानले जाते.
जे लोक बारीक आहेत, त्यांनी दुधात उकळलेली खारीक खाल्ल्यास वजन वाढण्यास मदत होते.
