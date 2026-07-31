फक्त चव नाही, आरोग्याचाही खजिना! अंडा करीचे 'हे' फायदे माहिती आहेत का?

Varsha Balhe
अंडा करी केवळ चवदारच नाही, तर शरीराला अनेक आवश्यक पोषक घटकही पुरवते.
Egg Curry Benefits
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अंड्यातील उच्च दर्जाची प्रथिने स्नायूंची वाढ आणि दुरुस्तीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
Egg Curry Benefits
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हळद, लसूण, कांदा आणि जिऱ्यासारख्या मसाल्यांमुळे शरीराची प्रतिकारशक्ती मजबूत होण्यास मदत मिळते.
Egg Curry Benefits
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अंड्यातील जीवनसत्त्व बी-१२ आणि इतर पोषक घटक शरीराचा चयापचय सुधारून ऊर्जा टिकवून ठेवण्यास मदत करतात.
Egg Curry Benefits
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अंड्यातील कोलीन हा घटक स्मरणशक्ती आणि मेंदूच्या कार्यक्षमतेसाठी उपयुक्त मानला जातो.
Egg Curry Benefits
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अंड्यातील जीवनसत्त्व डी आणि फॉस्फरस हाडे व दात निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.
Egg Curry Benefits
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ताज्या साहित्यापासून कमी तेलात बनवलेली अंडा करी संतुलित आहाराचा उत्तम भाग ठरू शकते.
Egg Curry Benefits
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Who Should Avoid Colocasia Leaves
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