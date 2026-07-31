फक्त चव नाही, आरोग्याचाही खजिना! अंडा करीचे 'हे' फायदे माहिती आहेत का?

Varsha Balhe

अंडा करी खाण्याचे फायदे

अंडा करी केवळ चवदारच नाही, तर शरीराला अनेक आवश्यक पोषक घटकही पुरवते.

Egg Curry Benefits

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स्नायू मजबूत

अंड्यातील उच्च दर्जाची प्रथिने स्नायूंची वाढ आणि दुरुस्तीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

Egg Curry Benefits

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रोगप्रतिकारक शक्ती

हळद, लसूण, कांदा आणि जिऱ्यासारख्या मसाल्यांमुळे शरीराची प्रतिकारशक्ती मजबूत होण्यास मदत मिळते.

Egg Curry Benefits

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ऊर्जा

अंड्यातील जीवनसत्त्व बी-१२ आणि इतर पोषक घटक शरीराचा चयापचय सुधारून ऊर्जा टिकवून ठेवण्यास मदत करतात.

Egg Curry Benefits

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मेंदूच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर

अंड्यातील कोलीन हा घटक स्मरणशक्ती आणि मेंदूच्या कार्यक्षमतेसाठी उपयुक्त मानला जातो.

Egg Curry Benefits

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हाडे आणि दात मजबूत राहतात

अंड्यातील जीवनसत्त्व डी आणि फॉस्फरस हाडे व दात निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.

Egg Curry Benefits

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प्रमाणात

ताज्या साहित्यापासून कमी तेलात बनवलेली अंडा करी संतुलित आहाराचा उत्तम भाग ठरू शकते.

Egg Curry Benefits

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Who Should Avoid Colocasia Leaves

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