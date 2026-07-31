अळूची पानं कोणत्या लोकांनी खाऊ नयेत? जाणून घ्या तज्ज्ञांचं मत

Varsha Balhe

अळूची पानं

अळूची पानं पौष्टिक असली तरी काही आजारांमध्ये त्यांचे सेवन टाळण्याचा सल्ला आरोग्य तज्ज्ञ देतात.

Who Should Avoid Colocasia Leaves

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किडनी स्टोन असलेले रुग्ण

अळूच्या पानांमध्ये ऑक्सलेटचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे किडनी स्टोन किंवा किडनीचे आजार असलेल्यांनी ते खाणे टाळावे.

Who Should Avoid Colocasia Leaves

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दमा आणि खोकल्याचा त्रास

दम्याचा किंवा सतत खोकल्याचा त्रास असलेल्या व्यक्तींमध्ये अळूची पानं कफ वाढवू शकतात.

Who Should Avoid Colocasia Leaves

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esakal

सांधेदुखी असलेले लोक

सांधेदुखी, गुडघेदुखी किंवा वात प्रकृती असलेल्या लोकांनी अळूचे सेवन मर्यादित ठेवावे.

Who Should Avoid Colocasia Leaves

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esakal

गॅस आणि अपचन

अळू पचायला जड असू शकतो. त्यामुळे गॅस, अपचन किंवा ॲसिडिटीचा त्रास असलेल्यांनी काळजी घ्यावी.

Who Should Avoid Colocasia Leaves

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esakal

त्वचेची ॲलर्जी

कच्ची किंवा नीट न शिजवलेली अळूची पानं खाल्ल्यास किंवा हाताळल्यास काहींना खाज, जळजळ किंवा रॅशेस येऊ शकतात.

Who Should Avoid Colocasia Leaves

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esakal

नीट शिजवूनच खा

अळूच्या पानांमधील कॅल्शियम ऑक्सलेटचा त्रास कमी करण्यासाठी ती योग्य प्रकारे शिजवणे आवश्यक आहे.

Who Should Avoid Colocasia Leaves

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esakal

तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या

किडनी, पचन किंवा इतर दीर्घकालीन आजार असल्यास अळूची पानं नियमित खाण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अधिक सुरक्षित ठरते.

Who Should Avoid Colocasia Leaves

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esakal

बेसन आणि अळूची पानं एकत्र खाणं योग्य की अयोग्य? जाणून घ्या तज्ज्ञांचं मत

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