EV बॅटरी संपली तर गाडी नेमकी किती किलोमीटर चालते? ‘0%’ दिसल्यावर लगेच गाडी बंद पडते का?

Varsha Balhe
EV मध्ये 0% चार्ज दिसला की गाडी लगेच बंद पडते का?
की अजून काही अंतर गाडी चालू शकते?
EV BATTERY
esakal
स्क्रीनवर 0% दिसलं तरी गाडीमध्ये थोडी बॅटरी शिल्लक असू शकते.
ही बॅटरी कंपनी आधीच राखून ठेवते.
EV BATTERY
esakal
चार्ज खूप कमी झाला की गाडीचा वेग कमी होऊ शकतो.
यामुळे उरलेली बॅटरी थोडी जास्त वेळ टिकते.
EV BATTERY
esakal
बॅटरी खूप कमी झाली तर AC आणि इतर काही फीचर्सवरही मर्यादा येऊ शकतात.
गाडी शक्य तितकी कमी वीज वापरते.
EV BATTERY
esakal
0% नंतर किती अंतर मिळेल, हे प्रत्येक गाडीमध्ये वेगळं असतं.
गाडीचा मॉडेल, वेग आणि रस्ता यावरही ते अवलंबून असतं.
EV BATTERY
esakal
0% दिसल्यावर गाडी लगेच बंद पडेलच असं नाही.
पण त्यानंतर जास्त वेळ गाडी चालवत राहणं धोक्याचं ठरू शकतं.
EV BATTERY
esakal
बहुतेक EV मध्ये 0% दिसल्यानंतरही साधारण 10 ते 30 किलोमीटरपर्यंत गाडी चालू शकते.
काही गाड्यांमध्ये हे अंतर जास्तही असू शकतं. त्यामुळे 0% दिसताच चार्जिंग शोधणं चांगलं.
EV BATTERY
esakal
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