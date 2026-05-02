फोनवर ‘Extremely Severe Alert’ मेसेज आणि जोरात सायरन! नेमकं कारण काय?

Vinod Dengale

मोबाइलवर अचानक सायरन

देशभरातील लाखो मोबाइल यूजर्स शनिवारी घाबरले कारण त्यांच्या फोनवर अचानक मोठा सायरन वाजला.

मेसेज

हा सायरन वाजतान मोबाइल स्क्रीनवर “Extremely Severe Alert” मेसेज दिसत होता.

सरकारची मोठी टेस्ट

सरकारच्या माहितीनुसार हा कोणताही धोका नसून भारत सरकारची टेस्ट सुरू आहे.

Alert System चाचणी

देशाच्या National Disaster Management Authority कडून Disaster Alert System ची ही देशभर चाचणीघेतली जात आहे.

आपत्तीवेळी उपयोग

या चाचणी आधारे पूर, भूकंप, त्सुनामी किंवा युद्धावेळी हा Alert मदत करेल की नाही हे तपासले जाणार आहे.

इंटरनेटशिवाय Alert

मोबाइलवर कोणतेही इंटरनेट किंवा SMS नसतानाही मोबाइलवर हा मेसेज पोहोचणार आहे.

घाबरू नका

त्यामुळे असा Emergency Alert आला तर Panic होऊ नका. ही सुरक्षेसाठीची टेस्ट आहे. तसेच आपल्या जवळच्या व्यक्तीना देखील याची कल्पना द्या

