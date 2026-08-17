डायबिटीजमध्ये रामबाण ठरेल ‘या’ दाण्यांचं पाणी? सकाळी घेतल्यास ब्लड शुगरवर होतो परिणाम

Varsha Balhe
ब्लड शुगर वाढल्याने आहाराबाबत विशेष काळजी घ्यावी लागते. अशावेळी स्वयंपाकघरातील मेथीदाणे उपयोगी ठरू शकतात का? मेथीदाण्यांचं पाणी ब्लड शुगर व्यवस्थापनासाठी कसं मदत करू शकतं, जाणून घ्या.
Fenugreek Water for Diabetes
esakal
मेथीदाण्यांमध्ये फायबर आणि काही महत्त्वाचे पोषक घटक असतात. फायबरमुळे जेवणानंतर ग्लुकोजचं शोषण तुलनेने हळू होण्यास मदत होऊ शकते.
Fenugreek Water for Diabetes
esakal
मेथीदाण्यांमधील फायबर आतड्यांमधून ग्लुकोजच्या शोषणाचा वेग कमी करण्यास मदत करू शकतं. त्यामुळे जेवणानंतर ब्लड शुगर झपाट्याने वाढण्यावर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवण्यास मदत होऊ शकते.
Fenugreek Water for Diabetes
esakal
मेथीदाण्यांमध्ये आढळणारे काही घटक ग्लुकोज मेटाबॉलिझम आणि इन्सुलिनच्या कार्याशी संबंधित असू शकतात. त्यामुळे डायबिटीजच्या आहारात मेथीचा समावेश केला जातो.
Fenugreek Water for Diabetes
esakal
अनेकजण मेथीदाणे पाण्यात भिजवून ते पाणी सकाळी घेतात. मात्र प्रत्येक व्यक्तीची ब्लड शुगर यामुळे सारखीच नियंत्रित होईल, असं म्हणता येत नाही. हा केवळ पूरक आहाराचा पर्याय मानावा.
Fenugreek Water for Diabetes
esakal
मेथीदाण्यांचं पाणी हे डायबिटीजवरील औषधांचा पर्याय नाही. डॉक्टरांनी दिलेली औषधं स्वतःहून बंद किंवा कमी करू नका. ब्लड शुगर नियमित तपासा आणि आहारातील बदल डॉक्टर किंवा डायटिशियनच्या सल्ल्याने करा.
Fenugreek Water for Diabetes
esakal
मेथीदाण्यांमधील फायबरमुळे ब्लड शुगर व्यवस्थापनाला काही प्रमाणात मदत होऊ शकते. मात्र डायबिटीज नियंत्रणासाठी संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योग्य औषधं आणि डॉक्टरांचा सल्ला महत्त्वाचा आहे. मेथीदाण्यांचं पाणी उपचारांचा पर्याय.
Fenugreek Water for Diabetes
esakal
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