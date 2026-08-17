हार्ट अटॅकचा सायलेंट इशारा ओळखा! ‘ही’ सामान्य वाटणारी लक्षणं ठरू शकतात धोकादायक

Varsha Balhe
हार्ट अटॅकची लक्षणं नेहमी फक्त छातीत दुखण्यापुरती मर्यादित नसतात. काही वेळा शरीरात दिसणारे सामान्य वाटणारे बदलही दुर्लक्षित करू नयेत. जाणून घ्या हार्ट अटॅकशी संबंधित काही महत्त्वाचे संकेत.
Heart Attack Symptoms
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छातीत दडपण, जडपणा किंवा वेदना जाणवणे हे हार्ट अटॅकचं महत्त्वाचं लक्षण असू शकतं. विशेषतः वेदना काही मिनिटांपेक्षा जास्त राहिल्यास तातडीने वैद्यकीय मदत घ्या.
Heart Attack Symptoms
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कोणताही मोठा शारीरिक श्रम नसतानाही अचानक श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा धाप लागणे हे गंभीर संकेत असू शकतात.
Heart Attack Symptoms
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रात्री वारंवार जाग येणे किंवा झोपताना अस्वस्थ वाटणे यामागे अनेक कारणं असू शकतात. मात्र इतर लक्षणांसोबत हा त्रास जाणवत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Heart Attack Symptoms
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डोकेदुखीची अनेक कारणं असतात. मात्र अचानक किंवा असामान्य डोकेदुखीसोबत चक्कर, अशक्तपणा किंवा इतर त्रास जाणवत असल्यास दुर्लक्ष करू नका.
Heart Attack Symptoms
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मळमळ, उलटी, अपचन किंवा पोटात अस्वस्थता ही काही वेळा हृदयविकाराच्या झटक्याच्या वेळीही जाणवू शकते, विशेषतः इतर लक्षणांसोबत.
Heart Attack Symptoms
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अचानक थंड घाम येणे किंवा त्वचा फिकट पडणे यासारखे बदल हृदयाशी संबंधित आपत्कालीन स्थितीत दिसू शकतात.
Heart Attack Symptoms
esakal
खांदा, हात, पाठ, मान किंवा जबड्यात अचानक वेदना जाणवणे हेही हार्ट अटॅकचे संभाव्य संकेत असू शकतात. छातीत अस्वस्थता किंवा श्वास घेण्यास त्रासासोबत अशी लक्षणं दिसल्यास तातडीने वैद्यकीय मदत घ्या.
Heart Attack Symptoms
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