Latest Movies 2025 : या आठवड्यात थिएटरमध्ये १० चित्रपट उडवणार धमाल!

कृती सेनन आणि धनुष यांचा "तेरे इश्क में" हा चित्रपट २८ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होत आहे.
"गुस्ताख इश्क" हा चित्रपट प्रसिद्ध डिझायनर मनीष मल्होत्राचा निर्माता म्हणून पदार्पण आहे.
"आंध्र किंग तालुका" हा तेलुगू चित्रपट २७ नोव्हेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
तमिळ क्राइम थ्रिलर "बीपी 180" मध्ये डॅनियल बालाजी मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. हा चित्रपट २८ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
दीक्षित शेट्टी अभिनीत "बँक ऑफ भाग्यलक्ष्मी" हा चित्रपट २७ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होत आहे.
मल्याळम गुन्हेगारी ड्रामा "व्हिक्टोरिया" २८ नोव्हेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
"झूटोपिया २" हा अॅनिमेटेड साहसी चित्रपट देखील २८ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
डेव्हिड फ्रेनचा हॉलिवूड चित्रपट "इटर्निटी" २८ नोव्हेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
कीर्ती सुरेश अभिनीत "रिवॉल्व्हर रीटा" २८ नोव्हेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होत आहे.
रिशित शेट्टीचा कन्नड कौटुंबिक थ्रिलर "मरनामी" हा चित्रपट २८ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
