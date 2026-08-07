घरात फिश टॅंक ठेवताय? वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि महत्त्वाचे नियम

Varsha Balhe

फिश टॅंक

वास्तुशास्त्रानुसार घरात फिश टॅंक ठेवल्याने सकारात्मक ऊर्जा वाढते, नकारात्मकता दूर होते आणि घरात सुख-समृद्धीचे वातावरण निर्माण होण्यास मदत होते, असा समज आहे.

Vastu Fish Aquarium Rules

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कोणती दिशा शुभ?

फिश टॅंक ठेवण्यासाठी उत्तर, पूर्व आणि ईशान्य दिशा शुभ मानल्या जातात. या दिशांना मत्स्यालय ठेवल्याने करिअरमध्ये प्रगती आणि आर्थिक समृद्धीला चालना मिळते, अशी वास्तु मान्यता आहे.

Vastu Fish Aquarium Rules

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‘या’ दिशेला चुकूनही ठेवू नका

वास्तुनुसार फिश टॅंक दक्षिण किंवा पश्चिम दिशेला ठेवणे टाळावे. तसेच किचन, बेडरूम आणि घराच्या मध्यभागी म्हणजेच ब्रह्मस्थानात अ‍ॅक्वेरियम ठेवू नये, असे सांगितले जाते.

Vastu Fish Aquarium Rules

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किती मासे

वास्तुशास्त्रानुसार अ‍ॅक्वेरियम मध्ये ९ मासे ठेवणे शुभ मानले जाते. यामध्ये ८ सोनेरी मासे आणि १ काळा मासा ठेवण्याची पद्धत प्रचलित आहे. काळा मासा नकारात्मक ऊर्जा दूर ठेवतो, अशी मान्यता आहे.

Vastu Fish Aquarium Rules

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मासा मेला तर काय करावे?

वास्तु मान्यतेनुसार एखादा मासा नैसर्गिकरीत्या मेला, तर तो ताबडतोब Aquarium मधून बाहेर काढावा. त्याचबरोबर टॅंकमधील पाणी स्वच्छ ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. घाणेरडे किंवा दुर्गंधीयुक्त पाणी ठेवणे टाळावे.

Vastu Fish Aquarium Rules

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अ‍ॅक्वेरियम घेताना ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा

फिश टॅंक शक्यतो गोल किंवा आयताकृती आकाराचा असावा. त्रिकोणी अ‍ॅक्वेरियम टाळण्याचा सल्ला वास्तुशास्त्रात दिला जातो. योग्य दिशा, स्वच्छ पाणी आणि माशांची योग्य काळजी घेतल्यास घरातील वातावरण प्रसन्न राहू शकते.

Vastu Fish Aquarium Rules

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esakal

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