भाजीमध्ये मीठ जास्त झालंय? ‘या’ सोप्या ट्रिक्सने चव करा परफेक्ट

Varsha Balhe
भाजीमध्ये चुकून मीठ जास्त पडलं आणि भाजी खारट झाली? काळजी करू नका! स्वयंपाकघरात उपलब्ध असलेल्या काही साध्या पदार्थांच्या मदतीने खारटपणा कमी करून चव संतुलित करता येते.
HOW TO FIX SALTY CURRY
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गव्हाच्या कणकेचा छोटा गोळा बनवा आणि तो काही वेळ भाजीत ठेवा. नंतर तो बाहेर काढून टाका. हा उपाय विशेषतः रस्सा असलेल्या भाजीत करून पाहता येतो.
HOW TO FIX SALTY CURRY
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सोललेला कच्चा बटाटा दोन-तीन तुकड्यांत कापून भाजीत काही वेळ शिजवा. नंतर बटाट्याचे तुकडे बाहेर काढा. यामुळे भाजीतला काही अतिरिक्त द्रव आणि मीठ कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
HOW TO FIX SALTY CURRY
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भाजीमध्ये रस्सा जास्त असेल तर थोडं पाणी घालून प्रमाण वाढवता येते. गरजेनुसार दूध किंवा दही वापरूनही चव सौम्य करता येते.
HOW TO FIX SALTY CURRY
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सुकी भाजी खारट झाली असल्यास त्यात थोडं भाजलेलं बेसन किंवा शेंगदाण्याचं कूट घाला. यामुळे भाजीचं प्रमाण वाढण्यासोबत चवही संतुलित होण्यास मदत होते.
HOW TO FIX SALTY CURRY
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मीठ जास्त झाल्यास थोडासा लिंबाचा रस, टोमॅटो किंवा चिमूटभर साखर/गूळ घालून चवीचा समतोल साधता येतो. मात्र, हे पदार्थ थोडे-थोडे घालून चव तपासा.
HOW TO FIX SALTY CURRY
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कणकेचा गोळा कच्चा बटाटा पाणी/दही भाजलेलं बेसन लिंबू + चिमूटभर साखर
यापैकी भाजीच्या प्रकारानुसार योग्य उपाय निवडा आणि एकदम जास्त पदार्थ न घालता थोड्या प्रमाणात वापरा.
HOW TO FIX SALTY CURRY
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HOW TO SOAK BASMATI RICE
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