रात्रीच्या जेवणात 'हे' पदार्थ खाताय? वाढू शकतं वजन

सकाळ डिजिटल टीम

बटर रोटी

रात्री बटर रोटी खात असाल तर बटर, क्रीम आणि रिफाइंड पीठ यामुळे वजन वाढू शकते.

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पनीर

पनीरमध्ये प्रथिनांचे प्रमाण जास्त असते. मात्र सतत पनीरचे सेवन केल्यास वजन वाढण्याची शक्यता असते.

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बिर्याणी

तेल, तूप आणि तळलेले कांदे, मांस यापासून बनवण्यात येणारी बिर्याणी पोटासाठी जड ठरू शकते.

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पराठे

रिफाइंड मैदा, तूप यापासून तयार केलेले पराठे खाणंही वजनवाढीला कारणीभूत ठरू शकतात.

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छोले भटुरे

रात्री झोपण्याआधी छोले भटुरे खाणं आरोग्याला धोकादायक ठरू शकतं. छोले भटुरेत हाय कार्ब असतात.

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फ्राइड राइस

रात्री उशिरा फ्राइड राइस खाल्ल्यास पचनक्रिया मंदावते. यामुळे शरीरात चरबीचं प्रमाण वाढतं.

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बटाटा पुरी

बटाट्याची भाजी आणि पुरी रात्रीच्या जेवणात खाल्ल्यास वजन वाढू शकते.

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दाल तडका

दाल तडक्यासाठी तूप आणि तेल जास्त वापरलं जातं. यामुळे शरीरार कॅलरीज वाढतात.

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पावभाजी

बटर पावभाजीत चरबी आणि कार्बोहायड्रेट्सचं प्रमाण जास्त असतं.

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