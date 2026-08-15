रात्रीच्या जेवणात 'हे' पदार्थ खाताय? वाढू शकतं वजन

सकाळ डिजिटल टीम
रात्री बटर रोटी खात असाल तर बटर, क्रीम आणि रिफाइंड पीठ यामुळे वजन वाढू शकते.
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पनीरमध्ये प्रथिनांचे प्रमाण जास्त असते. मात्र सतत पनीरचे सेवन केल्यास वजन वाढण्याची शक्यता असते.
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तेल, तूप आणि तळलेले कांदे, मांस यापासून बनवण्यात येणारी बिर्याणी पोटासाठी जड ठरू शकते.
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रिफाइंड मैदा, तूप यापासून तयार केलेले पराठे खाणंही वजनवाढीला कारणीभूत ठरू शकतात.
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रात्री झोपण्याआधी छोले भटुरे खाणं आरोग्याला धोकादायक ठरू शकतं. छोले भटुरेत हाय कार्ब असतात.
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रात्री उशिरा फ्राइड राइस खाल्ल्यास पचनक्रिया मंदावते. यामुळे शरीरात चरबीचं प्रमाण वाढतं.
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बटाट्याची भाजी आणि पुरी रात्रीच्या जेवणात खाल्ल्यास वजन वाढू शकते.
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दाल तडक्यासाठी तूप आणि तेल जास्त वापरलं जातं. यामुळे शरीरार कॅलरीज वाढतात.
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बटर पावभाजीत चरबी आणि कार्बोहायड्रेट्सचं प्रमाण जास्त असतं.
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