एक लिटर फ्यूलमध्ये किती चालतात ट्रेन, विमान आणि हेलिकॉप्टर?

कुणाच फ्यूल मायलेज सर्वाधिक

बाइक-कार घेताना आपण नेहमी विचारतो की "किती मायलेज देते?"
पण कधी विचार केलात का… ट्रेन, विमान किंवा हेलिकॉप्टर किती मायलेज देतात?

Introduction Milage

|

विमानाचा वेग आणि फ्यूल

बोईंग 747 विमानाची सरासरी स्पीड 900 किमी प्रति तास असून
प्रति सेकंद 4 लिटर फ्यूल जाळते. म्हणजेच एका लिटरमध्ये फक्त 0.8 किमी मायलेज विमान

Aeroplane

|

विमानाला प्रचंड फ्यूल लागतं

विमानाला एक किमीसाठी 12 लिटर फ्यूल लागते. तर फक्त एका तासात विमान तब्बल 14,400 लिटर फ्यूल संपवते.

Aeroplane Fuel

|

पैसेंजर ट्रेनचं मायलेज

12 डब्यांची पैसेंजर ट्रेन 1 किमी चालायला 6 लिटर डिझेल खर्च करते. म्हणजे 1 लिटरमध्ये फक्त 160 मीटर चालते.

Passanger Train

|

एक्सप्रेस आणि सुपरफास्ट ट्रेन

एक्सप्रेस ट्रेन 1 लिटरमध्ये 0.2 किमी, तर सुपरफास्ट ट्रेन 1 लिटरमध्ये 230 मीटर चालते.
म्हणजे जितके कमी स्टॉप, तितकं जास्त मायलेज!

Superfast and Express Train

|

हेलिकॉप्टर मायलेज

एका लिटरमध्ये हेलिकॉप्टर 3 ते 4 किमी पर्यंत उडू शकतं. एक तासात हेलिकॉप्टर 50 ते 60 लिटर फ्यूल जळवते.

Helicopter

|

हेलिकॉप्टरचं फ्यूल वेगळं

हेलिकॉप्टरमध्ये पेट्रोल नाही, तर Aviation Turbine Fuel (ATF) वापरतात.
भारतात त्याची किंमत 105 ते 120 रुपये प्रति लिटर आहे.

Fuel Filling

|

सर्वाधिक मायलेज - हेलिकॉप्टरचं

प्लेन 0.8 किमी/लिटर, ट्रेन 0.16 ते 0.23 किमी/लिटर तर सर्वाधिक मायलेज हेलिकॉप्टरच असून ते एक लिटरमध्ये 3–4 किमी जाते.

Higest Milage Helicopter

|

