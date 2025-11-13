एक लिटर फ्यूलमध्ये किती चालतात ट्रेन, विमान आणि हेलिकॉप्टर?

सकाळ डिजिटल टीम
बाइक-कार घेताना आपण नेहमी विचारतो की "किती मायलेज देते?"
पण कधी विचार केलात का… ट्रेन, विमान किंवा हेलिकॉप्टर किती मायलेज देतात?
Introduction Milage
Sakal
बोईंग 747 विमानाची सरासरी स्पीड 900 किमी प्रति तास असून
प्रति सेकंद 4 लिटर फ्यूल जाळते. म्हणजेच एका लिटरमध्ये फक्त 0.8 किमी मायलेज विमान
Aeroplane
Sakal
विमानाला एक किमीसाठी 12 लिटर फ्यूल लागते. तर फक्त एका तासात विमान तब्बल 14,400 लिटर फ्यूल संपवते.
Aeroplane Fuel
Sakal
12 डब्यांची पैसेंजर ट्रेन 1 किमी चालायला 6 लिटर डिझेल खर्च करते. म्हणजे 1 लिटरमध्ये फक्त 160 मीटर चालते.
Passanger Train
Sakal
एक्सप्रेस ट्रेन 1 लिटरमध्ये 0.2 किमी, तर सुपरफास्ट ट्रेन 1 लिटरमध्ये 230 मीटर चालते.
म्हणजे जितके कमी स्टॉप, तितकं जास्त मायलेज!
Superfast and Express Train
Sakal
एका लिटरमध्ये हेलिकॉप्टर 3 ते 4 किमी पर्यंत उडू शकतं. एक तासात हेलिकॉप्टर 50 ते 60 लिटर फ्यूल जळवते.
Helicopter
Sakal
हेलिकॉप्टरमध्ये पेट्रोल नाही, तर Aviation Turbine Fuel (ATF) वापरतात.
भारतात त्याची किंमत 105 ते 120 रुपये प्रति लिटर आहे.
Fuel Filling
Sakal
प्लेन 0.8 किमी/लिटर, ट्रेन 0.16 ते 0.23 किमी/लिटर तर सर्वाधिक मायलेज हेलिकॉप्टरच असून ते एक लिटरमध्ये 3–4 किमी जाते.
Higest Milage Helicopter
Sakal
Which is the Safest Seat on Plane
sakal