गाडगेबाबांचं एक वाक्य अन् बाबासाहेबांच्या डोळ्यात आले अश्रू; 'तो' भावनिक प्रसंग वाचाच...

Shubham Banubakode
गाडगेबाबांच्या एका वाक्यानं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या डोळ्यात अश्रू आले होते. १९४१ मध्ये हा भावनिक प्रसंग घडला होता.
१४ जुलै १९४१ रोजी संत गाडगेबाबा मुंबईत होते. त्यावेळी त्यांची प्रकृती ठीक नव्हती. त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.
गाडगेबाबा रुग्णालयात दाखल आहेत, ही महिती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापर्यंत पोहोचली. त्यावेळी बाबासाहेब हे कायदामंत्री होते.
बाबासाहेबांना तातडीने दिल्लीत जायचं होतं. पण गाडगेबाबा रुग्णालयात आहेत समजताच त्यांनी दिल्ली दौरा रद्द केला.
दोन घोंगळ्या घेऊन बाबासाहेब रुग्णालयात पोहोचले. गाडगेबाबांनीही त्यावेळी ही भेट स्वीकारली.
"डॉ. तुम्ही कशाला आले? मी एक फकीर, तुमचा एक मिनिट महत्त्वाचा आहे. तुमचा किती मोठा अधिकार आहे."
"बाबा माझा अधिकार दोन दिवसाचा. उद्या खुर्ची गेल्यावर मला कोणी विचारणार नाही. तुमचा अधिकार मोठा आहे."
हे बोलत असतानाच बाबासाहेब भावूक झाले. त्यांच्या डोळ्यात अश्रू होते. गाडगेबाबांची प्रकृती बघता त्यांची भेट पुन्हा होणार नाही, याची जाणीव बाबासाहेबांना झाली होती.
