गणेशोत्सवात कोकणात जाणं होणार सोपं; आरक्षणासाठी रेल्वेची खास सेवा

Shubham Banubakode

गावी जाण्याची ओढ

गणेशोत्सव जवळ येताच मुंबई, ठाणे आणि उपनगरांतील चाकरमान्यांना कोकणात गावी जाण्याची ओढ लागते.

ganeshotsav 2026 kokan railway ticket

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esakal

आरक्षण केंद्रावर गर्दी

पण दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कोकण रेल्वेच्या तिकीटांसाठी आरक्षण केंद्रांवर मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे.

ganeshotsav 2026 kokan railway ticket

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esakal

आरक्षणासाठी रांगा

लांबच लांब रांगा आणि वाढती गर्दी यामुळे अनेक प्रवाशांना प्रतीक्षा करावी लागते.

ganeshotsav 2026 kokan railway ticket

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esakal

अतिरिक्त खिडक्यांची मागणी

प्रवाशांची गैरसोय लक्षात घेऊन मध्य रेल्वे प्रशासनाकडे अतिरिक्त आरक्षण खिडक्यांची मागणी केली होती.

ganeshotsav 2026 kokan railway ticket

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esakal

मागणी मंजूर

या मागणीची दखल घेत मध्य रेल्वे प्रशासनाने ठाणे स्थानकात दोन अतिरिक्त आरक्षण खिडक्या सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे.

ganeshotsav 2026 kokan railway ticket

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esakal

या तारखेपासून होणार सुरु

कोकण रेल्वेच्या तिकीट आरक्षणासाठी या दोन अतिरिक्त खिडक्या 11 जुलै 2026 पासून प्रवाशांच्या सेवेत उपलब्ध होणार आहेत.

ganeshotsav 2026 kokan railway ticket

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esakal

चाकरमान्यांना फायदा

नोकरी, व्यवसाय आणि शिक्षणासाठी मुंबई-ठाण्यात स्थायिक झालेल्या हजारो कोकणवासीयांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

ganeshotsav 2026 kokan railway ticket

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esakal

प्रवास सोयीस्कर

अतिरिक्त आरक्षण खिडक्यांमुळे गावी जाणाऱ्या गणेशभक्तांचा प्रवास अधिक सोयीचा होणार आहे.

ganeshotsav 2026 kokan railway ticket

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esakal

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